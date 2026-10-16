Policía del Chubut desarticuló un frigorífico clandestino en Esquel

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Un allanamiento judicial confirmó el acopio de fauna silvestre en mal estado de conservación dentro de un inmueble urbano, con destino presunto a carnicerías locales bajo estricta prohibición sanitaria vigente.

(OPI Chubut) – La Policía del Chubut, mediante una investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal de Esquel y ejecutada por la División de Investigaciones, desarticuló un frigorífico clandestino en Esquel que faenaba guanacos y pumas para comercializar su carne de manera ilegal. La intervención permitió constatar el almacenamiento de fauna silvestre protegida sin controles sanitarios ni permisos habilitantes, según detalló un reporte preliminar de la fiscalía.

El procedimiento se originó a partir de la localización de un vehículo estacionado frente a una vivienda de la ciudad, en cuyo interior el personal interviniente observó numerosas bolsas con manchas de sangre que contenían carne silvestre. A raíz de esa constatación sobre el rodado, las autoridades judiciales libraron la orden de allanamiento sobre el inmueble particular, donde se comprobó que los cortes presentaban deficiencias de conservación y tenían como destino presunto su colocación en carnicerías locales.

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La División de Investigaciones constató tres cámaras de frío con fauna protegida

La División de Investigaciones detectó tres cámaras de frío dentro del inmueble inspeccionado en Esquel, utilizadas específicamente para depositar los cortes derivados de la caza ilegal. Las tareas ejecutadas en el lugar confirmaron el acopio de una gran cantidad de carne de fauna silvestre en mal estado de conservación, la cual se encontraba distribuida en las instalaciones clandestinas para su comercialización irregular.

El informe oficial emitido por la fiscalía interviniente corroboró que los ejemplares faenados correspondían a especies protegidas, puntualmente pumas y guanacos. Sobre las disposiciones legales aplicables a la actividad, la normativa prohíbe de “manera estricta el transporte, almacenamiento y venta de fauna silvestre sin controles ni autorizaciones sanitarias, debido al alto riesgo que representa para la salud de la población el consumo de alimentos que no cumplen con las normas básicas de higiene y conservación”. Las actuaciones e informes técnicos del procedimiento quedaron formalmente radicados en el Ministerio Público Fiscal de Esquel. (Agencia OPI Chubut)