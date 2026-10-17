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El referente patagónico encabezará el organismo de formación gremial perteneciente a la entidad madre que nuclea a las sociedades rurales de la provincia, tras intervenir en discusiones parlamentarias en el Congreso.

El dirigente rural santacruceño César Guatti fue designado presidente de la Fundación de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), organismo dedicado a la capacitación y formación de nuevos cuadros dirigenciales del sector agropecuario en todo el país. La estructura nacional nuclea en su órbita gremial a la Sociedad Rural de Río Gallegos y a la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS). Al cierre de este despacho no se había informado el plazo estatutario del mandato ni la fecha exacta en que se formalizó la asamblea electiva.

La nueva mesa ejecutiva de la fundación quedó conformada con Denisse Sandoval en el cargo de vicepresidenta, Milagros Correa como secretaria y Jorge Rois en la función de tesorero. El esquema organizativo apunta a instruir a los futuros representantes de las entidades de base que componen el entramado confederado en las distintas provincias productivas.

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Desde el sector emitieron un comunicado oficial donde valoraron la llegada del representante provincial a la conducción nacional del instituto formativo. En el documento señalaron que “la designación representa un reconocimiento a la participación de Santa Cruz en el ámbito rural nacional y una oportunidad para fortalecer la presencia de la Patagonia en la formación de futuros dirigentes agropecuarios”.

La designación de Guatti al frente del órgano técnico se produce luego de su reciente intervención institucional en el ámbito legislativo nacional en representación de la gremial agropecuaria. El dirigente santacruceño participó por CRA en las exposiciones del debate sobre el proyecto de ley de Vandalismo Rural que se discute en la Cámara de Diputados de la Nación. (Agencia OPI Santa Cruz)