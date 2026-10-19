Chubut

Comodoro Rivadavia más de 1.800 obreros de la construcción desocupados

Comodoro Rivadavia Chubut -
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Más de 1.800 obreros de la construcción permanecen desocupados en Comodoro Rivadavia sin señales de recuperación. La UOCRA reclama la ejecución de obras públicas clave para absorber parte de la demanda laboral.

(OPI Chubut) – Un total de 1.800 trabajadores de la construcción se encuentran desocupados en Comodoro Rivadavia, según confirmó la conducción local de la UOCRA, en medio de un escenario de estancamiento de la actividad sectorial en la provincia del Chubut.

El secretario general de la UOCRA en Comodoro Rivadavia, Raúl Silva, advirtió que la situación laboral no muestra indicios de mejora y reveló que parte de la mano de obra con oficios específicos debió emigrar hacia las provincias de Neuquén y Río Negro en busca de inserción laboral.

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Demanda de infraestructura y impacto en la bolsa de empleo

La UOCRA en Comodoro Rivadavia mantiene expectativas en la puesta en marcha de proyectos de infraestructura anunciados para la región, tales como el canal evacuador de la avenida Roca, el Camino Petrolero y la obra del acueducto.

Al respecto, Raúl Silva admitió que la ejecución de estas iniciativas públicas permitiría emplear de forma directa a entre 300 y 400 personas, lo cual representaría una reducción significativa en los registros de la bolsa de desocupados que administra el gremio en Comodoro Rivadavia.

Las actuaciones sindicales y los requerimientos de la UOCRA continúan supeditados a la concreción de los plazos administrativos para el inicio de las obras públicas en el sur de la provincia del Chubut. (Agencia OPI Chubut)

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