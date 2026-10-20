Facundo Carriman murió de un disparo en Puerto San Julián

- Publicidad -

Efectivos del Gabinete Criminalístico secuestraron un arma de fuego tras un llamado de alerta en una vivienda particular, mientras la Justicia mantiene demorada a la pareja de la víctima para determinar las circunstancias del hecho.

Facundo Carriman, un exboxeador de 31 años, murió tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza en una vivienda de la localidad de Puerto San Julián, según se informó de manera preliminar a partir de una intervención de las fuerzas de seguridad motivada por un llamado de alerta que denunció un hecho de violencia en el interior del inmueble.

Efectivos de la División Comisaría Segunda de Puerto San Julián constataron que el sujeto todavía presentaba signos vitales al momento de arribar al lugar, por lo que coordinaron su traslado de urgencia hacia el hospital local, nosocomio donde finalmente se constató su fallecimiento. En paralelo, peritos del Gabinete Criminalístico secuestraron un arma de fuego y desarrollaron las tareas periciales para intentar establecer cómo se produjeron los acontecimientos, mientras que la policía demoró a la pareja del hombre, quien quedó a disposición de la Justicia.

- Publicidad -

Los registros policiales confirmaron la identificación de la víctima y consignaron que registraba antecedentes penales computados, entre ellos una condena a una pena de 4 años por el delito de transporte de estupefacientes. Las actuaciones periciales y la instrucción sumarial continúan en curso en la localidad santacruceña para determinar fehacientemente la mecánica del hecho investigado. (Agencia OPI Santa Cruz)