Juzgado de Familia rechazó el homeschooling en Puerto Madryn

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El tribunal desestimó la modalidad de educación virtual por considerarla no homologada y ratificó la obligación legal de asistencia tras la presentación judicial promovida por autoridades del jardín de infantes local.

(OPI Chubut) – La Cámara de Apelaciones ratificó la orden judicial que dispone la escolarización presencial de una niña de 4 años en Puerto Madryn, al rechazar el recurso interpuesto por sus progenitores para instruirla mediante una plataforma virtual bajo la modalidad conocida como homeschooling. La determinación confirmó lo actuado en primera instancia por la jueza de Familia Mariela Panigadi, quien resolvió garantizar el derecho a la educación formal y el desarrollo social de la menor frente a la interrupción de su ciclo formativo.

Las actuaciones se iniciaron a fines de 2025, cuando directivos del jardín de infantes al que asistía la alumna elevaron una presentación formal ante los estrados judiciales debido a las faltas reiteradas registradas desde junio de ese año. Ante la intervención de la institución educativa, los padres manifestaron desacuerdos con la dinámica escolar y retiraron a la menor del establecimiento, situación que llevó al Ministerio de Educación del Chubut a intervenir para reclamar judicialmente por la vulneración del derecho a la educación.

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Cámara de Apelaciones descartó el sistema virtual no homologado

Los jueces de la Cámara de Apelaciones Guillermo Hansen y Heraldo Fiordelisi sostuvieron que la formación impartida en el hogar a través de una plataforma digital no homologada no sustituye la asistencia escolar exigida por el marco regulatorio vigente. Los magistrados puntualizaron que el esquema normativo de la provincia del Chubut impone la concurrencia a las aulas y rechazaron los planteos de la familia de Puerto Madryn orientados a mantener a la menor apartada del circuito formativo. En los fundamentos de la sentencia, Hansen y Fiordelisi remarcaron que “la escuela no solo garantiza aprendizajes, sino también la socialización, el vínculo con otros chicos y la incorporación de normas de convivencia”. La resolución judicial respaldó el accionar administrativo del Ministerio de Educación y dejó sin efecto la estrategia formativa domiciliaria adoptada por los progenitores.

El pronunciamiento de la alzada ratificó la sentencia de primera instancia e impuso el cumplimiento de la escolarización presencial obligatoria de la niña en el nivel inicial correspondiente. (Agencia OPI Chubut)