Chubut cerró tres rutas provinciales por tormentas

- Publicidad -

El gobierno provincial interrumpió el tránsito vehicular en tramos de ripio afectados por acumulación de lodo y desbordes hídricos, mientras cuadrillas de emergencia asisten zonas críticas de la meseta y la cordillera.

(OPI Chubut) – La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Gobierno del Chubut, resolvió la clausura total del tránsito para todo tipo de vehículos en tres rutas provinciales este martes 20 de octubre, tras registrarse precipitaciones que provocaron acumulación de fango y el desborde de cursos de agua en la red vial del interior. La medida fue ratificada mediante el parte técnico emitido a las 22:15 horas, en el cual se determinó el cese de circulación por tiempo indeterminado hasta que los inspectores verifiquen condiciones de seguridad sobre las trazas.

Operarios de la Administración de Vialidad Provincial junto a dependencias de Protección Ciudadana y equipos municipales desplegaron intervenciones coordinadas sobre los sectores anegados para mitigar los daños estructurales y prevenir siniestros viales en los corredores afectados.

- Publicidad -

Vialidad Provincial clausuró tres rutas por crecida de arroyos

La Administración de Vialidad Provincial confirmó la intransitabilidad absoluta de las rutas provinciales N.º 12, N.º 13 y N.º 66 como consecuencia directa del lodo sobre la superficie de rodamiento y el arrastre de sedimentos por crecidas intempestivas. El informe técnico oficial precisó que sobre la Ruta Provincial N.º 12 la restricción rige en el tramo comprendido entre Piedra Parada, la localidad de Paso del Sapo y el empalme con la Ruta Nacional N.º 25. En idéntico sentido, la Ruta Provincial N.º 13 permanece bloqueada en el segmento que une el empalme con la Ruta Provincial N.º 4 hasta Paso del Sapo.

La interrupción sobre la Ruta Provincial N.º 66 abarca el trayecto desde el paraje Fofo Cahuel hasta la intersección con la Ruta Provincial N.º 4. Los equipos viales provinciales mantendrán los cortes de calzada preventivos de manera continua, por lo que las autoridades solicitaron a los conductores no ingresar a los sectores señalizados hasta que las cuadrillas concluyan las evaluaciones técnicas sobre el terreno.

Protección Ciudadana activó alertas en once departamentos

La Subsecretaría de Protección Ciudadana notificó la vigencia de una alerta meteorológica amarilla por tormentas que abarca de forma simultánea a los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Gastre, Paso de Indios, Telsen, Mártires, Biedma, Gaiman y Rawson, con extensión hacia la meseta y la franja costera de Florentino Ameghino. El organismo provincial instruyó a los pobladores evitar traslados prescindibles, asegurar elementos susceptibles de voladura y no permanecer en proximidades de postes eléctricos, árboles o estructuras metálicas.

Las recomendaciones operativas incluyeron el resguardo frente a espejos de agua, la carga previa de dispositivos lumínicos y de telefonía ante eventuales fallas del suministro eléctrico, además de la prohibición de cruzar arroyos crecidos. Para la atención de incidentes y canalización de contingencias, el organismo mantiene habilitada la línea telefónica 0800-666-2447. (Agencia OPI Chubut)