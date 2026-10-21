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Gobernadores de la Región Centro respaldan eliminar las PASO

Elecciones PASO en la Argentina - Foto: NA
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Los mandatarios de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba respaldaron la iniciativa de Javier Milei para suprimir las elecciones primarias hacia los comicios presidenciales de 2027, al cuestionar el gasto operativo y el calendario electoral.

Los gobernadores de la Región Centro manifestaron su respaldo explícito al proyecto promovido por el presidente Javier Milei para eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias con vistas al turno electoral de 2027. El posicionamiento conjunto reunió a los mandatarios provinciales durante un encuentro productivo celebrado en la ciudad entrerriana de Paraná.

Gobernadores de la Región Centro demandan suprimir las primarias

El gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, junto a sus pares Maximiliano Pullaro de Santa Fe y Martín Llaryora de Córdoba, fundamentó la postura en el costo presupuestario de los comicios y la reiterada convocatoria a las urnas. Los tres jefes provinciales coincidieron en la urgencia de redefinir el esquema electoral federal para evitar la saturación del electorado.

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Frigerio sostuvo que existe una distancia marcada entre las demandas ciudadanas y las prioridades institucionales: “Hay un divorcio creciente, una grieta entre la sociedad y la política y en el caso de una provincia como la nuestra, que haya cinco elecciones en un año es tirar de la cuerda”. El mandatario entrerriano remarcó además la necesidad de revisar los recursos partidarios: “Todo hay que debatirlo, pero tanto a nivel nacional como provincial hay que incorporar mayores controles al financiamiento de la política”.

Maximiliano Pullaro proyecta el ingreso de divisas energéticas

El mandatario santafesino Maximiliano Pullaro planteó que el bloque regional debe asumir un protagonismo directo en las transformaciones productivas y económicas del país. En esa línea, Pullaro afirmó: “la economía está cambiando y la Región Centro tiene que tener un rol fundamental en el debate que va a venir”.

La proyección trazada por el titular del Ejecutivo de Santa Fe fijó metas concretas respecto al flujo de ingresos externos: “En cuatro años vamos a tener la misma cantidad de divisas producidas por la energía que hoy tenemos producto del campo. Y en seis años vamos a tener la misma cantidad de divisas que hoy produce el campo, por la minería”.

El mandatario cordobés Martín Llaryora ratificó que el espacio integrado por las tres provincias constituye “una referencia de competitividad por la vinculación de lo público y lo privado”. Llaryora concluyó la intervención conjunta al sostener la premisa compartida de que gobernar implica de manera directa generar fuentes de trabajo genuinas en el territorio. (Agencia OPI Santa Cruz)

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