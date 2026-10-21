Peter Lamelas confirma financiamiento de Estados Unidos para YPF

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El embajador estadounidense Peter Lamelas confirmó un paquete financiero de Washington que destina 6.000 millones de dólares de créditos del Exim Bank a la planta de gas licuado de YPF en la cuenca neuquina.

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, anunció la proyección de desembolsos por 20.000 millones de dólares en inversiones y líneas de financiamiento antes del cierre de 2027. El diplomático ratificó el respaldo de la administración norteamericana a la gestión de Javier Milei durante el foro sectorial AOG Patagonia 2026 realizado en la provincia de Neuquén, donde situó al yacimiento de Vaca Muerta como el receptor central de las colocaciones crediticias.

Peter Lamelas canaliza créditos del Exim Bank hacia YPF

El diplomático Peter Lamelas precisó que el esquema financiero incluye convenios preliminares por 7.000 millones de dólares tramitados a través del Exim Bank. De esa partida global, 6.000 millones de dólares se orientarán de manera directa al desarrollo del plan de gas natural licuado bajo la operación de YPF.

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Frente a directivos de compañías hidrocarburíferas reunidos en territorio neuquino, el representante de la Casa Blanca convalidó el plan económico: “Estamos poniendo la plata”. El funcionario fundamentó la asignación de recursos crediticios ante el auditorio: “Creemos en este rumbo que está tomando la Argentina y creemos en ustedes. Van a haber 20 mil millones de dólares antes del final de 2027”.

La iniciativa energética enlaza además con el trazado del Corredor Andes-Atlántico, un esquema bilateral diseñado para actualizar la infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y digital vinculada a la extracción minera y petrolera regional. Durante su exposición, Lamelas sumó una advertencia geopolítica al sostener que “el gobierno comunista chino obliga a las empresas a entregar datos sensibles al gobierno chino y al partido comunista chino sin control judicial ni el secreto”.

Estados Unidos evalúa infraestructura crítica con la Cancillería

La comitiva técnica de Estados Unidos encabezada por Katrien Hinderdael, titular de Infraestructura e Inversión Global del Departamento de Estado, formalizó rondas de trabajo con el canciller argentino Pablo Quirno para evaluar el tendido de obras estratégicas. Las reuniones bilaterales revisaron la viabilidad de proyectos logísticos de transporte terrestre, terminales marítimas en el litoral atlántico y explotación de minerales críticos.

El equipo enviado por Washington estuvo integrado por Danielle Monosson, directora para Brasil y Cono Sur del Departamento de Estado, junto a Ryan Berg de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos y Carter Mateer en representación del Exim Bank. La agenda oficial bilateral fijó el seguimiento técnico de los desembolsos sobre las áreas operativas de hidrocarburos no convencionales. (Agencia OPI Santa Cruz)