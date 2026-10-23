Chubut

Aluar inauguró el parque eólico más grande del país en Madryn

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(OPI Chubut) – La habilitación de la quinta etapa demandó más de 740 millones de dólares para operar 119 aerogeneradores sobre 200 kilómetros cuadrados y proyecta cubrir el 70% del consumo fabril.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó junto a directivos de la empresa Aluar el acto de inauguración de la quinta etapa de su complejo eólico en Puerto Madryn, según se informó de manera preliminar. El desarrollo incorporó 119 aerogeneradores distribuidos en una superficie aproximada de 200 kilómetros cuadrados, una extensión territorial equiparable a la de la Ciudad de Buenos Aires.

La infraestructura requirió un desembolso superior a 740 millones de dólares para totalizar una potencia instalada de 582 MW. Con esta capacidad de generación, el complejo radicado en territorio chubutense podrá alcanzar el 12% de la potencia eólica total instalada en la Argentina.

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La compañía Aluar, única productora de aluminio primario del país, proyecta que cerca del 70% de la energía eléctrica que utiliza en sus operaciones provenga de fuentes renovables a partir de la puesta en marcha de esta quinta etapa. La planta industrial instalada en Puerto Madryn demanda aproximadamente 780 MW de potencia eléctrica de manera continua para sostener su proceso productivo.

El acto contó con la presencia del presidente de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, y del intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre. Durante la presentación de las instalaciones, el mandatario provincial Ignacio Torres afirmó: “este es un proyecto que representa años de trabajo y compromiso con el crecimiento de Chubut. Con decisión política y una inversión del privado se construyó una industria que hoy es modelo a nivel nacional. Ese es el perfil de desarrollo y trabajo que esta provincia necesita”.

La capacidad operativa del complejo en Puerto Madryn

El parque eólico ejecutado por Aluar quedó formalizado como el de mayor escala operativa en la Argentina al integrar sus 119 aerogeneradores en el predio de 200 kilómetros cuadrados. La firma completó el esquema de montaje para inyectar los 582 MW proyectados al sistema de provisión de su complejo fabril de aluminio primario. (Agencia OPI Chubut)

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