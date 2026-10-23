Tierra del Fuego acordó un nuevo adelanto de coparticipación

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(OPI TdF) – El convenio firmado entre el Ejecutivo provincial y el Ministerio de Economía de la Nación fija una tasa del 15% nominal anual y eleva el endeudamiento por adelantos a $255.000 millones durante 2026.

El gobernador Gustavo Melella acordó con el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, Carlos Guberman, un nuevo anticipo financiero de coparticipación por hasta $45.000 millones para Tierra del Fuego. El Ejecutivo provincial tramitó el convenio bajo el número 27683 y remitió a la Legislatura provincial el Decreto 1803/26 para su respectiva ratificación legislativa.

La asistencia financiera ingresará durante noviembre de 2026 y contempla su reintegro total dentro del mismo mes de liquidación. El mecanismo utiliza retenciones automáticas sobre los recursos que la jurisdicción percibe por el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, elevando a $255.000 millones los anticipos solicitados a la administración central en el transcurso del año.

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Las condiciones del auxilio financiero

El Ministerio de Economía de la Nación estableció una tasa fija del 15% nominal anual para la operatoria crediticia de noviembre. La Secretaría de Hacienda nacional fijará la fecha de inicio para debitar el capital mediante descuentos diarios sobre los recursos coparticipables, calculando los intereses compensatorios sobre los saldos pendientes de cancelación.

Tierra del Fuego respaldó la transacción bajo las atribuciones del artículo 124 de la Ley 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto. Dicha normativa faculta al Estado nacional a emitir anticipos contra recursos tributarios de distribución automática. La administración fueguina asumió además el compromiso formal de girar documentación periódica a la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial para monitorear el estado de las cuentas públicas.

Tierra del Fuego recurrió a este instrumento fiscal de forma sistemática a lo largo de 2026 mediante compromisos de corto y mediano plazo. Las colocaciones iniciales devengaron intereses atados a la tasa TAMAR del Banco Central, esquema que la cartera económica reemplazó por tasas fijas en el segundo semestre.

El acuerdo suscripto el 14 de octubre de 2026 mantiene plena vigencia operativa desde su rúbrica, supeditado formalmente al tratamiento que otorgue la Legislatura fueguina. (Agencia OPI Tierra del Fuego)