Entre denuncias y anuncios de movilización, los vecinos de Comodoro protestan por la falta de justicia en el caso de abuso en el Jardín 406

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La ciudad de Comodoro Rivadavia sigue impactada por los casi 40 casos de abusus de niños en el Jardín Nº 406, por parte de un docente de música y acusan a la fiscal María Laura Blanco de no impulsar la causa con la debida celeridad.

Por tal motivo los padres de los niños abusados y vecinos en general de la ciudad petrolera, han convocado a una marcha pública y pacífica para el día lunes a las 10 de la mañana con concentración en la plaza de la escuela Nº 83 y de allí recorrerán calles de Comodoro en reclamo de justicia.

Los padres que impulsan estas protestas advierten que la proximidad de la feria judicial, más la lentitud de avance, la falta de cámaras Gesel y la cantidad de padres que aún no fueron convocados a declarar, son claras señales de que el tema va a seguir “para largo” en vista a la feria y a la desactivación casi total del aparato de la justicia.

“Muchos de nosotros que somos parte denunciante de este abusar de nuestros hijos, ni siquiera hemos sido llamados y el docente responsable no ha sido imputado, lo cual es indispensable para que se le dicte la prisión preventiva y deje de estar en la calle entre nosotros, dado que es un peligro para los niños. Parece que la fiscal no piensa lo mismo, pero no olvidemos que acá en Chubut tenemos una jueza que se besaba con los presos”, dijo uno de los padres indignados por la falta de celeridad en la causa. (Agencia OPI Chubut)