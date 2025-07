Torres criticó la eliminación de Vialidad Nacional y la falta de diálogo de Nación con las provincias

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres criticó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad dispuesta por el gobierno nacional que encabeza el presidente Javier Milei y calificó de “torpeza” el diálogo que la administración nacional mantiene con las provincias.

Torres estuvo de visita en Esquel donde se reunió con trabajadores de la delegación de Vialidad Nacional y aseguró que pedirá una audiencia para conocer los alcances del decreto ante el gobierno central.

“Hoy, en el marco de un acuerdo de compensación de deuda, nos vamos a hacer cargo de obras nacionales, pero es coyuntural, porque estamos hablando de jurisdicción nacional. A nosotros no nos traspasan las rutas. Una vez que terminamos esa reconstrucción, el mantenimiento invernal, ¿quién lo va a hacer? Si es jurisdicción nacional”, argumentó Torres.

El gobernador aseguró que “hay un montón de cosas que no están claras, que no se entienden. Hay muchas familias que tienen incertidumbre porque no saben qué va a pasar con su trabajo”.

Torres también se refirió a la infraestructura existente en la provincia: “Vialidad Nacional, en la provincia, tiene una infraestructura muy importante. De hecho, hablamos con el intendente de Esquel para que la balanza de los camiones desde la Ruta 40 se haga en el marco de un acuerdo con Vialidad Nacional, en la zona del parque industrial”.

La decisión se tomó de “manera apresurada e inconsulta” sostuvo el mandatario que también abordó la situación del INTA “una institución que no solo tenemos que defender, sino que tenemos que ponderar y valorar todos los logros que se han generado alrededor del conocimiento científico”.

“El INTA no es una usina de ñoquis, como algunos quieren instalar. Son personas que tienen puesta la camiseta de la provincia, que acompañan a un montón de emprendedores, y que tenemos que sostenerlo y hacerle entender a algunos funcionarios que no conocen la realidad del interior de la Argentina y no tienen ni idea del impacto social que generan instituciones como el INTA”, afirmó. (Agencia OPI Chubut)