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(OPI Chubut) – El gobernador de Chubut, Ignacio Torres firmó el Decreto N°653, que establece un blindaje administrativo sobre los recursos económicos recuperados ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La norma firmada por Torres es sobre un total de 48.000 millones de pesos que el organismo nacional transferirá a Chubut en concepto de “cancelación de deuda histórica” que se “destinará, de forma única y exclusiva, al sostenimiento de la caja previsional del personal civil y policial de la provincia”.

El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Economía de Chubut y la conducción central de ANSES contempla un flujo financiero mensualizado para garantizar el flujo de caja donde se recibirán 12 transferencias consecutivas y automáticas por 4 mil millones de pesos.

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“Estamos transformando en una obligación administrativa lo que fue un compromiso político desde el primer día: garantizar que cada peso recuperado vuelva a quienes les corresponde, que son nuestros jubilados” argumentó Torres. (Agencia OPI Chubut)