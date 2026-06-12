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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal celebró la sanción de la ley en la legislatura provincial que restituyó a Eduardo Sosa al cargo de Procurador General de Justicia luego de más de 30 años de haber sido desplazado por una ley durante la gobernación de Néstor Kirchner.

Sosa fue restituido por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que sucesivos gobiernos provinciales incumplieron desde Daniel Peralta y Alicia Kirchner.

Vidal reconoció en redes sociales que “después de más de 30 años, con la restitución del Dr. Sosa, en Santa Cruz cerramos una de las heridas institucionales más profundas de nuestra historia”.

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El gobernador destacó que antes de asumir en el cargo “tuve la oportunidad de reunirme con el Dr. Eduardo Sosa. En aquella charla escuché una historia que atravesó décadas de reclamos, fallos judiciales incumplidos y una profunda deuda institucional de la provincia”.

Desde ese encuentro, Vidal sostuvo que “asumí un compromiso de trabajar para que Santa Cruz encontrara una solución definitiva a una situación que nunca debió prolongarse tanto tiempo”.

“No se trataba solamente de una cuestión personal. Se trataba de reparar una injusticia, respetar las decisiones de la Justicia y demostrar que las instituciones están por encima de cualquier circunstancia política” añadió el mandatario provincial.

Vidal reconoció que con la aprobación dada en la Cámara de Diputados “comenzamos a saldar una deuda histórica con la Justicia, con las instituciones y con todos los santacruceños” y sostuvo que “la fortaleza de una democracia se mide también por el respeto a la división de poderes. Cuando los fallos judiciales no se cumplen, se debilitan las instituciones y se deteriora la confianza de la sociedad”.

“Las diferencias políticas pueden existir, pero el respeto por la división de poderes, la seguridad jurídica y el funcionamiento de las instituciones debe estar siempre por encima de cualquier interés sectorial o partidario. Después de más de 30 años, se hizo justicia en Santa Cruz” sostuvo.

Para finalizar, Vidal afirmó que “en nuestra provincia los fallos de la Corte Suprema se respetan y se cumplen. Porque no hay verdadera institucionalidad sin respeto por la ley”. (Agencia OPI Santa Cruz)