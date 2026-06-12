Sin luz y sin clases en gran parte de Santa Cruz

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El Consejo Provincial de Educación suspendió las actividades escolares en el turno tarde por fallas graves en el suministro eléctrico.

El Consejo Provincial de Educación suspendió el dictado de clases de todos los niveles y modalidades para el turno tarde en Río Gallegos, El Calafate, Comandante Luis Piedra Buena y 28 de Noviembre debido al colapso continuo en el suministro de energía eléctrica. La paralización del sistema escolar en el núcleo urbano santacruceño expone la vulnerabilidad de los servicios públicos esenciales.

La medida busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo mientras los operarios intentan normalizar las redes.

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Este 12 de junio de 2026, la falta de inversión en el tendido eléctrico regional interrumpió el normal desarrollo de la jornada escolar. Las autoridades de educación informaron que comunicarán el estado de los turnos posteriores mediante los canales oficiales del organismo, supeditados a la reparación de los desperfectos técnicos. (Agencia OPI Santa Cruz)