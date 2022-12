Representantes de la Iglesia se reunieron con Alberto Fernández y le manifestaron su preocupación por la inflación y la pobreza

- Publicidad -

Alberto Fernández recibió este miércoles a la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en el marco del tradicional saludo de Navidad, y los representantes de la Iglesia le manifestaron al Presidente su preocupación por la inflación y la pobreza.

La reunión se realizó esta tarde en Casa Rosada y se extendió durante poco más de una hora, desde las 18.02 hasta las 19.05. El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, y el Secretario de Culto, Guillermo Oliveri.

Por otro lado, asistieron en nombre de la Conferencia Episcopal Argentina el presidente, Oscar Vicente Ojea; el vicepresidente 1° y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo; el vicepresidente 2° y arzobispo de Bahía Blanca, Carlos Azpiroz Costa, y el secretario general y obispo auxiliar de La Plata, Alberto Bochatey.

Los obispos, que estuvieron acompañados por el director de la Oficina de Comunicación de la CEA, Máximo Jurcinovic, le expresaron al Presidente “su gran preocupación por la pobreza en el país, en especial por el impacto negativo de la inflación en los sueldos de los trabajadores y trabajadoras, tanto de quienes tienen un empleo formal, informal o los que trabajan en la economía popular”, según informó la CEA en su página oficial.

“Luego se expresó la necesidad de que todas las familias puedan celebrar la Navidad en paz y con dignidad. Finalmente, coincidieron en la valoración del Magisterio Social del Papa Francisco y su rol indiscutible como líder mundial en este momento”, agregaron.

El próximo 13 de marzo se cumplirán diez años del papado de Francisco, que cumple 86 años este sábado, y la Iglesia realizará algún tipo de celebración al respecto. Por otra parte, Fernández prometió que si es invitado a la próxima reunión de la Comisión Permanente, hacia marzo próximo, va a estar allí, “algo que sería inédito”.

Al finalizar la reunión, los Obispos desearon al Presidente y su familia una feliz Navidad y entregaron como regalo a los presentes el libro “Soñemos Juntos”, del Papa Francisco.

El acto de Alberto Fernández

Horas antes de la reunión con la CEA, Alberto Fernández encabezó un acto por los tres años de gestión de Gobierno. Con tono electoral y críticas a la oposición, el mandatario buscó tomar las riendas de la campaña del oficialismo de cara a la votación del año próximo.

“Me voy a poner al frente de todos nosotros sin exclusión, para que en diciembre de 2023 el presidente que asuma sea uno de nosotros. No voy a permitir que otra vez los que han entregado el país, lo han puesto de rodillas, vuelvan a querer hacerse cargo de la Argentina que solo le sirve a pocos”, manifestó.

Durante su discurso, con un mensaje a la interna del oficialismo, el Presidente aseguró que al comienzo del cuarto año de gestión tendrán un triunfo electoral.

“Vamos a ganar, unidos y por el bien de la Argentina”, sentenció el mandatario al final de su alocución.

Al hablar de su estilo de conducción, Fernández dijo también que “el liderazgo no se ejerce gritando ni golpeando la mesa”, sino “convenciendo a todos”. “Muchos dicen que soy un Presidente timorato, que no ejerce el liderazgo. Pero yo creo que el liderazgo no se ejerce ni gritando ni golpeando la mesa, sino convenciendo a todos”, expresó. (Clarín)