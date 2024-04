Diputada del FPV habla de la suba de tarifas de energía, pero oculta los datos fundamentales que encubren responsabilidades, costos e infraestructura

(Por: Rubén Lasagno) – En medio de la discusión sobre la Ley de Emergencias que desea aprobar el gobierno provincial, la diputada Lorena Ponce de 28 de Noviembre hizo declaraciones públicas respecto de la suba de hasta 5 veces que sufrirán las facturas de luz en la provincia, debido al retiro de los subsidios que realizó el gobierno nacional de Javier Milei.

Sin embargo, para la legisladora, el tema parece agotarse solo allí. No hay para ella otro problema que las tarifas de energía aumentadas descomunalmente, sin bucear en las causas y muchos menos en los motivos por los cuales llegamos a esto.

La anteojera política de la señora Ponce le impide, por ejemplo reflexionar sobre cómo y de qué manera estamos sufriendo estos incrementos. Olvida o no dice, que haberle puesto el pie arriba a las tarifas durante tantos años, simulando ser grandes benefactores de las clases más necesitadas, mientras los funcionarios y empresarios amigos recibían subsidios que iban a sus bolsillos, no a mejorar el sistema de transporte y generación, fue el peor error que pudo haber cometido el gobierno que se fue.

Y si bien es cierto que la aplicación de este shock en las tarifas es caótico, estresante y confiscatorio de salarios y pone en un durísimo trance a la gente de menos recursos, no es menos cierto que el populismo degradante que ejerció el partido al que pertenece Ponce, nos llevó inexorablemente a vivir todo este dislate producto de la extraña concepción de que si no gobierna el peronismo/kirchnerismo, no es posible que otro administre el país. Es obvio que la gente no lo entiende así y es por ello que perdieron en las urnas por el 56%.

Diputada, desconoce y omite

Si bien reconocemos la preocupación de la diputada por el aumento de las tarifas y el impacto negativo que ellas tienen en la población, no dice, por ejemplo, que Santa Cruz no genera energía, la debe comprar.

En este punto la legisladora ni siquiera se pregunta por qué esta provincia asentada sobre gas, petróleo y minería, depende energéticamente del estado nacional o empresas tercerizadas para tener luz en cada casa.

La señora Ponce omite o evita reflexionar sobre los dos grandes proyectos energéticos sustentados con el argumento falaz de que serían la panacea para el abastecimiento energético de Santa Cruz, me refiero a la Usina 240 Mw de Río Turbio y las Represas sobre el río Santa Cruz, ambas obras, planificadas, iniciadas y desarrolladas por el kirchnerismo al que pertenece, llevan 10 años de construcción promedio, menos del 40% terminado y entre las dos obras, más de 9 mil millones de dólares ejecutados. Eso parece estar fuera del radar de la diputada, pues estamos seguros que si no se hubieran robado todo y cumplido el objetivo, hoy Santa Cruz no estaría sometida a estos vaivenes de la política histérica de la argentina, donde viene uno y “regala todo” y viene otro presidente y libera el mercado.

Otra cosa que la diputada omite, es referirse a las famosas y siempre bien publicitadas políticamente “reservas frías” que como el caso de Río Gallegos, no funcionan, pero demandan mantenimiento, inversiones y personal.

Y en este sentido también es ponderable recordar la destrucción de la Usina de 21 Mw de la cuenca, que le ahorraba hasta el 35% del costo de la luz a los habitantes de Río Turbio y 28 de Noviembre (su ciudad). Nunca fue puesta en servicio y la señora diputada nunca se acordó de reclamar por su puesta en marcha y exigir que aparezcan los culpables de su salida de servicio.

Otra cuestión fundamental que Lorena Ponce no dice, no cuenta y mucho menos exige que se publique, es cuánto cobra CAMMESA por la energía que suministra a SPSE y fundamentalmente a cuánto se la vende Servicios Públicos Sociedad del Estado esa misma energía a cada habitante de Santa Cruz, lo cual permitiría saber cuánto recauda la empresa de energía estatal. Tener a mano estos datos, le permitiría al usuario saber cuánto paga en realidad por la luz que consume y dónde se produce y en qué porcentaje, el aumento que hoy le llega en cada factura de consumo.

La diputada Ponce, tampoco se ha preocupado en saber y menos difundir cuál es la deuda de la provincia de Santa Cruz con CAMMESA, por qué no se ha pagado, cuál es el monto por actualización y en ese caso cuánto debemos en dinero quienes vivimos en esta provincia, por la deuda que sucesivos funcionarios públicos han acumulado todos estos años y hoy no solo no son mencionados, sino ni siquiera investigados y mucho menos castigados.

De todo esto, la diputada del FPV hace una elipsis; no está, no existe, nunca ocurrió, de eso no se habla. Solo dice y ratifica una cuestión eminentemente política a partir de un hecho cierto y real: el aumento distorsionado de la energía como producto de la actualización del servicio. Pero la precuela de por qué y cómo llegamos a esto, la diputada lo oculta tendenciosamente. (Agencia OPI Santa Cruz)