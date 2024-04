Denunciaron al Juez Federal de Río Gallegos Claudio Marcelo Vázquez por gravísimos delitos, ante el Consejo de la Magistratura

El sindicato de Empleados de la Justicia de la Nación a través de Julio Juan Piumato como Secretario General y Rocío Herrera por la Secretaria de Protección Individual de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, plantaron una denuncia formal en el Consejo de la Magistratura en contra del Juez Federal de Río Gallegos Claudio Marcelo Vázquez, acusando al magistrado de amenazas, coacción, abuso de autoridad, maltrato laboral, malversación de fondos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, violencia económica y de género, sufrido por al menos, el cincuenta por ciento de los empleados del Juzgado Nº 1 de esta capital, señalando que “las actitudes y el comportamiento del juez se encuentran directamente vinculados con el abuso de autoridad, la violencia económica y el maltrato laboral cotidiano, que resultan configurativos de violencia y acoso conforme la definición del Convenio 190 de la OIT, ratificado mediante Ley 27.580 y a la fecha vigente”.

Esta denuncia (Expte 55/2024) consta de 40 páginas y fue presentado por las autoridades nacionales del sindicato el día jueves 25 de abril 2024 ante el Consejo de la Magistratura, la Cámara Nacional Electoral y a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia (Chubut).

El resúmen de la grave denuncia

Debido a lo extenso de la presentación, tanto en la parte argumental como de los fundamentos y la solicitud de resolución a las autoridades judiciales correspondientes, vamos a realizar una síntesis apretada de la denuncia que obra en nuestro poder y posee una carga documental y testimonial demoledora en contra del magistrado, tal como se lee del extenso texto que compone la denuncia.

En las consideraciones preliminares la presentación deja constancia que esa denuncia está compuesta por 20 testimonios de empleados de la dependencia (Juzgado Federal de Río Gallegos), indicando que este Juzgado con competencia electoral en la provincia de Santa cruz, tiene una planta de 42 empleados y que el Dr Vázquez quien asumió en febrero del 2021 posee solo tres años en el Poder Judicial de la Nación.

Luego, la denuncia hace una descripción de los hechos que dieron lugar a las denuncias de los empleados ante el gremio y provocó el accionar de la organización en defensa de sus afiliados.

Allí aclaran que la actitud de Vázquez no es casual ni puntualmente referida a un hecho en particular, sino que forma parte de su temperamento al que califican de agresivo, que no discrimina al momento de proferir improperios no solo con los empleados, sino con aquellos que no lo son ni están bajo su manejo.

Y a continuación enumeran cada delito que le endilgan al Juez con el detalle puntual de los momentos y casos en los cuales el magistrado transgredió la ley, en el manejo diario de las relaciones personales y/o institucionales con los dependientes de su Juzgado.

Denunciaron al Juez Federal de Río Gallegos Claudio Marcelo Vázquez por gravísimos delitos, ante el Consejo de la Magistratura

1 – Maltrato y abuso de poder

Señalan que Vázquez persigue y hostiga al personal de servicio y maestranza, asignándoles tareas que no son propias de sus funciones como electricidad, gas; les deniega los pedidos de licencia sin hacer nada por escrito, cuestiona todos y cada uno de los certificados médicos que presentan y los ha encerrado en una oficina para amenazarlos con transferirlos del juzgado y una serie de situaciones diarias que los declarantes le cargan al magistrado como hechos de persecución laboral explícita.

Y cierran este item señalando “Manifiestan los declarantes que el juez ha utilizado el despacho para cuestionar a un gerente de agencia de venta de autos, mandarlo a custodiar desde el Registro Nacional Automotor con personal de seguridad del Juzgado y haciéndolo trasladar a éstos con vehículo oficial y chofer de la dependencia en calidad de cuasi arrestados por cuestiones de índole personal”

2 – Desconocimiento de horas extras trabajadas y desvío de fondos

En este item acusatorio, los denunciantes hacen una larga lista de irregularidades que presuntamente había cometido el Juez Federal. Una de esas denuncias describe cómo a funcionarios judiciales que viajaron a zona norte para las PASO, el Juez Vázquez les negó el pago de las horas extras correspondientes y para las elecciones generales y el balotage, volvió a repetir la modalidad propia de no pagar las horas trabajadas por el personal a su cargo. Sin embargo el día lunes, luego de las elecciones de octubre, denuncian que el propio Juez Vázquez ordenó que le fueran pagado (solamente a él) cinco días de compensación por un valor (de ese momento) de más de 750 mil pesos.

Dice la denuncia al respecto “Es dable resaltar en este punto que el Juez Federal de Rio Gallegos por tener competencia electoral, percibe de manera permanente y mensual un porcentaje extra por sobre los sueldos de jueces sin competencia electoral y que la dedicación es exclusiva. Esta situación es de suma gravedad y amerita una exhaustiva investigación, dado que se encuentra comprometido el erario público”. Doce empleados del juzgado, afectados a la tarea electoral, lo denunciaron colectivamente por cuanto el magistrado los hizo trabajar muchas más horas de lo convenido y sin embargo, no les pagó ni una de esas horas, es decir, trabajaron gratis aludiendo a una premisa del de recho de los trabajadores, concluyen los denunciantes.

3 – Discrecionalidad en la toma de decisiones

“Los declarantes son concordantes en sostener que el Sr. Vázquez haciendo abuso de su poder y su discrecionalidad, ha dispuesto traslados de personal a distintas dependencias sin justificación aparente más allá del capricho o la voluntad de demostrar poder”, dicen al inicio de este item, los denunciantes.

Allí admiten que Vázquez disfruta de la tensión que siembra entre el personal, generando la incertidumbre de no saber cuánto, cómo y dónde serán trasladados y relatan casos puntuales donde algunos empleados al llegar a su oficina a la mañana encontraban que habían sido desalojados por orden del Juez.

En este punto los denunciantes expresan “Cada persona que se atreviera a contradecirlo o incluso a manifestar una mínima discrepancia con las decisiones o con la voluntad del denunciado, era motivo de persecución, grito y maltrato, sobrecarga de trabajo y funciones”, detallando la forma en que el magistrado complicaba los pedidos de licencia del personal y los funcionarios del juzgado.

Luego la denuncia discurre en malos procedimientos en los que habría incurrido el Dr Vázquez con el manejo de allanamientos, expedientes y cuestiones atinentes al manejo de documentación y su relación con Secretarios y personal del juzgado. Asimismo denunciaron que el Juez utilizó fondos para gastos de la Secretaría Electoral en épocas de elecciones, en la remodelación de su despacho, pero no ha puesto un peso en componer los problemas que hay en el baño del personal que tiene una antigüedad de 50 años y es un desastre las condiciones en las que se encuentra.

Relatan en el escrito, que el juez lleva invertido fondos recibidos para gastos de la Secretaria Electoral en periodo de elecciones en la remodelación de su despacho pero nunca realizó una inversión para solucionar los problemas que posee el baño de la Secretaria Electoral que por su antigüedad de mas de 50 años brota aguas servidas, perdidas de cañerías, ambiente que es para uso de múltiple personas, de diferentes géneros, como tampoco reparar el techo del área informática que presenta filtraciones permanentes de tierra sobre los equipos acelerando su desperfecto y daño, es decir, el administrador de fondos denunciado, no buscó llegar a una solución definitiva para cortar con la situación que vienen atravesando desde hace unos años una decena de empleados, y tener un lugar digno de trabajo.

4 – Arbitrariedad y maltrato formulado contra oficial de justicia

Aquí la denuncia gira alrededor de órdenes verbales que le cursó el Juez a un oficial de justicia, a quien le asignó tareas por fuera de las obligaciones institucionales que tienen sus funciones y esto trajo aparejado un maltrato y persecusión que fue testimoniado por varios empleados del propio juzgado. Alli también se describen otros hechos similares, que se encuadran dentro de esta tipificación que señala el punto 4.

5 – Maltrato al habilitado del Juzgado

En este punto se expresan declaraciones de un personal “Habilitado” del juzgado, quien sufrió en varias circunstancias la ofuscación del magistrado, en situaciones comunes y del día a día, que se detallan allí con gran minuciosidad para hacer relevante el comportamiento antisocial del magistrado, de acuerdo a la descripción de quienes dan su testimonio.

6 – Desprecio por los empleados de la O.S.P.J.N

Dentro del juzgado y por muchos años la representante de la Obra Social del Poder Judicial tuvo una oficina de atención, pero desde el 2 de marzo de 2023, el juez Vázquez decidió quitarle la oficina con la excusa de asignárselo a los informáticos, cosa que, señalan los denunciantes, nunca ocurrió.

La queja señala que la representante de la O.S al no tener lugar físico para atender las necesidades de los empleados, ocupa transitoriamente una sala de audiencia, que debe desalojar cuando se la necesita y suele estar esperando por horas, mezclada con detenidos y declarantes, debido a que el magistrado nunca le asignó un lugar físico para funcionar en casi un año que fue desalojado de la oficina que ocupaba.

7 – Arbitrariedad por el manejo de fondos del juzgado

Denuncian en este punto que el Juez Vázquez a través de los distintos Secretario mandó a realizar un relevamiento de la causas viejas que se tramitan allí y las cuales tenían incautados fondos. Posteriormente pidió permiso, mediante oficio a la CSN para usar esos fondos de las causas en gastos de mantenimiento y remodelación del juzgado y relatan “Tomado conocimiento del mismo y del Sr. Vázquez, éste autoriza a que se imputen gastos, que fueran surgiendo en el juzgado, al dinero proveniente de esas causas archivadas. En el mes de junio 2022 comenzaron a acreditarse, en la cuenta corriente del juzgado, importes provenientes de causas judiciales. Para el mes de diciembre 2022 se contabilizaban un total de $497.700,00, a partir de septiembre se comenzó a invertir esos fondos en diferentes elementos: estanterías para el archivo del juzgado, material de librería, etc., en diciembre se pagó el brindis de fin de año, para todos los empleados, con parte de ese dinero”.

El relato prosigue diciendo que en mayo del 2023, Vázquez recibe un mail de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, quien ordena que por disposición de la CSN esos dineros fueran girados/depositados a la cuenta del máximo Tribunal en concepto de recupero de cuentas judiciales.

Alertados los empleados contables le hicieron saber al Juez que estaban todos los recibos y debían informar las inversiones, ante lo cual, señalan los denunciantes, el Juez Vázquez se negó a reconocer su orden previa y les dijo a los empleados que los 460 mil pesos deberían ponerlos ellos de sus propios bolsillos.

En ese momento el Secretario Dr Marcelo Farías opinó que lo mejor era iniciar un sumario interno para deslindar responsabilidades, a lo que Vázquez dijo “vos querés que te haga un sumario? Te tengo que echar, es mejor que no te lo haga y firmes el recibo, un sumario te va a perjudicar en tu carrera”, relataron los declarantes en la denuncia.

En otra parte de la denuncia le adjudican al Juez el uso exclusivo del automóvil asignado al juzgado, para sus desplazamientos familiares, incluyendo el uso del chofer oficial a quien le ordena llevar a su mujer y los hijos, dejando al juzgado sin móvil cuando deben realizar desplazamientos por ordenes de servicio.

Detallan una extensa lista con los movimientos del móvil para uso personal y exclusivo de la familia de Vázquez incluyendo lugares turísticos de la provincia y detallan el uso, además, del combustible que corresponde al asignado a juzgado para las funciones específicas del mismo.

Respecto de los fondos electorales, lo responsabilizan de otro manejo irregular y expresan en un pasaje de la denuncia “…los fondos electorales provenientes de la Direccional Nacional Electoral dependiente del Poder Ejecutivo Nacional y los fondo también para afrontar los gastos de las elecciones simultaneas provenientes del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz que totalizaron una suma de más de 16 millones de pesos, 12 de ellos fueron invertidos en plazos fijos en el Banco de la Nación Argentina, originando en meses una suma estimativa de más de dos millones y medio de pesos. Para efectuar inversiones de sumas de dinero en cuentas oficiales, se debe pedir autorización a los entes que administran los fondos del Poder Judicial de la Nación, con una rendición de las ganancias obtenidas en cuanto a su inversión, en caso que hubiere sido autorizado, situación que no se ve en este caso…”

8 – Abuso de autoridad. Utilización de recursos humanos e infraestructura del juzgado y policía con fines personales

Dice la denuncia en este punto “…el denunciado (Dr Vázquez) utilizó el vehículo oficial del PJN y personal del juzgado, conjuntamente con el personal de seguridad de la dependencia, para realizar un trámite personal, y como si ello fuera poco, procedió a detener ilegalmente a dos personas y a retenerles el DNI sin explicación ni motivo alguno involucrando a personal del juzgado abusando de su poder. Este hecho es de una extrema gravedad, toda vez que por la jerarquía y la responsabilidad que el cargo del Sr. Vázquez reviste, la conducta del mismo debe ser absolutamente ejemplar y acorde a la ley. Esto claramente se encuentra muy alejado de la realidad”.

9. Abuso de autoridad en comisaría – Denuncia penal

Sobre este item, se señala en el escrito la denuncia que formalizaron “agentes policiales involucrados (Ramon de la Cruz Quipildor DNI 25.026.203, Tania Noemi Neun DNI 37.942.412 y Jonathan Fabian Ruiz DNI 35.570.565), el denunciado se apersonó el 29 de noviembre pasado a la sede de la División Comisaría Tercera de Policía de Santa Cruz, y sin identificarse, junto con dos personas más, exigieron tomar contacto con un detenido”.

Sobre este hecho en particular, OPI Santa Cruz informó lo sucedido aquel día en la Comisaría, contando los detalles de aquel curioso hecho de resonancia pública.

El pedido formal

En la parte conclusiva, los denunciantes, dirigentes de los gremios Judiciales a nivel nacional, hacen un breve resumen del objeto de la denuncia y señalan “A lo largo del presente escrito, se han detallado distintas actitudes procederes del Sr. Vázquez, que sin dudas se contradicen con los principios y deberes más elementales de un magistrado. La calidad de juez, exige un comportamiento absolutamente irreprochable, una contracción y respeto por las normas y las personas superior al de cualquier otro ciudadano por el cargo con el que ha sido galardonado. En lo único que coincide esta parte con el denunciado, es que pertenecer al Poder Judicial es un privilegio que debe ser honrado porque representamos a uno de los tres poderes imprescindibles del Estado. Y ese privilegio, implica que no se puede, maltratar, someter a los subordinados, actuar arbitrariamente, abusar del poder, y mucho menos, como se probará con los distintos testimonios y la documental a incorporarse, incumplir la ley. Por ello, se solicita se haga lugar a la formación de un sumario administrativo y se disponga una ejemplar sanción”.

Testimonios y pruebas

La denuncia va acompañada por nombre y apellido de los 20 denunciantes y las siguientes pruebas documentales: Extracto movimiento de cuenta PJN del BNA viáticos mes de agosto; copia liquidación viatico juez y extracto movimiento y transferencia de cuenta PJN del BNA viáticos mes de octubre; copia oficio 51/23 y de Sentencia en Expte. 12119/2020; extracto movimiento de cuenta PJN del BNA de depósito en efectivo y de transferencia a la CSJ; copia de la denuncia penal efectuada por el dueño de la agencia de compra venta de automotores (Van Thienen) por el hecho de venta particular de vehículo del denunciado; copia de la denuncia penal efectuada por los policías (Quipildor) involucrados en el hecho de la comisaría. (Agencia OPI Santa Cruz)