¿Gadano y Carambia cambiarán su voto cuando Milei envié su veto a las jubilaciones, la moratoria previsional y la discapacidad, al Congreso?

(Por: Rubén Lasagno) – “El paquete fiscal que aprobaron los senadores atenta contra el equilibrio fiscal y cuando llegue a mis manos lo vetaré sin leerlo”, dijo Javier Milei, luego de la aprobación por parte de los senadores del aumento del 7% a las jubilaciones que resultó afirmativa con 52 votos positivos, 4 abstenciones y 16 ausencias, en la sesión donde los senadores por Santa Cruz, Gadano, Carambia del SER y Alicia Kirchner (FPV) votaron por la aprobación.

Sacando los votos de la ex gobernadora, que nunca irán en favor de las decisiones del gobierno nacional, Natalia Gadano y José Carambia tienen antecedentes de haber cambiado el voto, según como sople el viento político y así lo hicieron durante la decisión de aprobar la “Ficha limpia”, en cuyo caso sus decisiones fueron decisivas para llegar a la mayoría y posteriormente ambos votaron negando la propia ficha limpia, en una acción que el propio senador lasherense no pudo explicar ante los micrófonos de Fm News.

Ahora bien, en esta oportunidad en que ambos (Gadano y Carambia) aprobaron el proyecto del aumento de las jubilaciones, moratoria previsional y la emergencia por discapacidad, se supone que cuando el presidente envíe la ley vetada al Congreso, rechazarán el veto presidencial, como se espera ocurrirá con quienes se oponen abiertamente a la decisión presidencial de negar la propuesta de recomposición jubilatoria porque afecta al déficit, según Milei.

Sin embargo, hay un tema crucial y no menor en todo esto. Sin duda la cuestión fiscal es un punto débil del gobierno nacional que al reducir los ATN y no coparticipar el impuesto a los combustibles con las provincias, ha detonado un conflicto con prácticamente 21 de las 24 provincias. Dentro de esas está Santa Cruz.

El Gobernador Claudio Vidal mantiene una relación “off” con el gobierno de Milei. Si bien no lo apoya francamente, tampoco lo enfrenta. Y el problema es la absoluta dependencia que tiene del gabinete nacional, para sostener algunas cuestiones, no solo de orden financiero en Santa Cruz, sino de orden político como YCRT, Represas, convenio con los Chinos, etc.

Entonces, no sería extraño que, como ya ha sucedido anteriormente, los prolíficos senadores santacruceños que llegaron a sentarse en las escalinatas del senado para negar el quorum en otro momento, aparezcan votando en favor del veto a la ley que ellos mismos aprobaron hace unas semanas atrás.

Claro, luego, seguramente, vamos a escuchar a José Carambia tratando de “explicar” lo inexplicable, con un nudo de palabras incoherentes, de quien pretende tomarnos a todos por estúpidos, pero le faltan las luces necesarias y le sobra caradurez, para articular explicaciones infantiles, superficiales y con una insolvencia argumental que realmente genera bronca en la gente que lo escucha, por el nivel primitivo que tienen sus justificaciones, las cuales muestran lo absurdo y elementales que son los políticos que “representan a Santa Cruz”, cada vez que deben enfrentar la realidad, generan controversias y no tienen lo que hay que tener para decir la verdad y hacerse cargo de sus propias acciones.

Dicho esto, ahora resta saber si Gadano y Carambia, van a cambiar oportunamente su voto. Si esto ocurre, expondrán una vez más a Claudio Vidal como parte de este entramado oscuro de tome y daca que hay con el gobierno nacional, donde las ideologías quedan de lado, en tanto la caja no se toque, como siempre ocurre y nadie lo blanquea, ni lo dice. (Agencia OPI Santa Cruz)