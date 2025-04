José Carambia, después de esta “explicación”, no debería decir que es abogado y mucho menos seguir como Senador de la Nación

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – En el tiempo que llevo desarrollando el periodismo crítico en la provincia he visto cosas absurdas, increíbles y hasta corridas varios metros de la realidad, pero luego de escuchar al senador José Carambia en el programa “Contracara” de Fm News, me di cuenta que no lo he visto ni escuchado todo; está claro que nunca vi tanta volubilidad política, inconsistencia discursiva y falta de recursos lingüísticos y conocimiento del Derecho (¿exprofeso o conceptual?), como el que desplegó ayer el ex intendente de Las Heras y actual senador por Santa Cruz.

La convocatoria del legislador vía telefónica a Fm News, tenía como objetivo hablar sobre el tema de “Ficha limpia”, lo cual está en la agenda de medios en los últimos días, dado que ahora (antes no) Javier Milei decidió que se apruebe en el Senado y necesita las manos de Carambia y Gadano, los mismos que la vez anterior impidieron dar el quorum para que se aprobara el mismo proyecto.

Tras dar explicaciones muy poco convincentes, en medio de una forma de hablar bastante kafkiana, el senador no pudo convencer al oyente de los verdaderos motivos por los cuales lo que ahora vota afirmativamente, rechazó hace poco, cuando junto con Gadano impidieron el quorum.

La frutilla del postre, lo realmente extraordinario que pasó en esa entrevista, vino cuando la co-conductora del programa le hizo una pregunta sencilla, conceptualmente clara y la cual merecía una respuesta también clara y sencilla; el problema es que José Carambia tiene un impedimento: no puede hablar de los que pasó políticamente la semana pasada porque, seguramente, se va a encontrar en una posición diametralmente opuesta a la que está hoy y tiene que defender lo que antes defenestraba, y éste es el caso.

La conductora del programa le preguntó. “Tenemos acá (en la provincia) un capítulo aparte con un diputado a quien la justicia le pide que se presente y en la Cámara de Diputado lo están blindando, hablo de (Fernando) Españón” remarcó Jésica.

Lo que insertamos a continuación, es la respuesta textual de José Carambia a Jésica Aguilar. Lo que ud va a leer, no es un error de sintaxis o de transcripción: son los dichos textuales de Carambia.

La incoherencia, los giros raros que le da a las frases, las ideas inconclusas, las ideas parciales y lo que parece un “error interpretativo” del entrevistado, es parte de sus dichos y una forma apurada, “atolondrada” del senador por explicar rápidamente algo de lo que no quiere hablar, entonces, con una falta total de ejercicio de la falacia (porque hasta para eso hay que ser inteligente), Carambia hace un intento por mezclar dos temas que no tienen nada que ver: el de la Ficha Limpia, que hablaban antes y el blindaje de la Cámara a Fernando Españón, negando el desafuero del amigo del gobernador. Carambia, en respuesta a la pregunta de la conductora dijo esto:

“Lo que yo tengo entendido es que todavía no tiene condena. Es un tema que está en proceso. Vos fijate que si había Ficha Limpia, la ley por más que la haga, tampoco tiene condena, con lo cual, podría ser hasta candidato y acá específicamente la ley de ficha limpia es con doble condena. Supongamos que vos tengas que hacer una ley específica para imposibilitar que pueda ser candidato en medio del proceso. Esa es la cuestión: Españón acá es “pero está en proceso”, digamos, es inocente y no es inocente y es esta cuestión del principio de inocencia también es una causa, una circunstancia o un delito del que se toma que es muy sensible no?, pero no se por qué decís que lo blindan?, yo creo que los fueros tampoco, vos … si tiene la condena bueno, sáquenle todos los fueros, ya está flaco: estás condenado!, pero ahí hay que esperar el juicio y después si tiene la primera condena… por más que tenga la primera condena es muy fuerte… no conozco la causa para decirte qué tan fuerte y que tal indicio tiene o no tiene, porque si no, cambiaría de opinión ahora mismo, pero no se por qué vos decís que lo blindan y no quieren sacar el desafuero?. Yo creo que el desafuero es tomar en…. a ver, queremos fueros, no queremos fueros o atacamos a alguien específicamente o defendemos a alguien específicamente, yo creo que la discusión es más de fondo acá. Sacamos los fueros y listo, dejamos de discutir todos con todos o respetamos los fueros y si los respetamos hasta dónde es, si es con condena, sin condena, hasta qué punto, porque sin no ya… esa es la cuestión…”.

Estoy seguro que el lector no entendió absolutamente nada del texto que precede, pero créame, es la desgrabación textual de los dichos de José Carambia en este tramo de la entrevista.

Para pasar en limpio el intríngulis que hizo el senador, digamos que empalma la discusión de Ficha limpia, sobre la que venían hablando en la primera parte y la acopla al tema Españón que no tiene absolutamente nada que ver.

Carambia trata de explicar que el diputado podría ser candidato a pesar de las imputaciones que tiene, porque no existe condena y hay que esperar esta instancia para el desafuero, de no ser así se transforma en un ataque personal y concluye esta parte señalando que si no se van a respetar los fueros del diputado abusador, hay que sacarlo por ley (¿?).

A esta altura los conductores estaban tratando de encontrarle la vuelta a la explicación del senador, a una pregunta bastante simple que le habían realizado. La conductora, entonces, reafirmó “si la justicia está pidiendo que se presente sin fueros (a Fernando Españón) no es un ataque, es decir, es un pedido de la justicia”, le señaló, a lo cual Carambia le contestó:

“Si, pero todos sabemos que la justicia… a ver, también depende de quien esté en la justicia, se puede manipular de una forma u otra… vos fijate, a ver, tuvimos un condenado por robarse todo, diputado, presidente del bloque del FPV y nadie pedía un desafuero, no pasaba nada y no se discutía, a ver… yo sé que es un tema más sensible porque es otro delito, pero yo creo que cuando vos hablás de los fueros sí, respetamos a que tenga una condena en primera instancia y segunda instancia. Yo creo que hasta que uno no tiene una condena y hablo como abogado, a ver… es inocente!”, respondió Carambia en otro texto prácticamente ininteligible por las vueltas que dio el senador tratando de salvarle el pellejo a Españón, pero a su vez pretendiendo no quedar expuesto en la complicidad política que finalmente demuestra.

Entonces la conductora le pone una estocada de espadachín, filosa, cortita y de respuesta rápida, Jésica le dice lo obvio “Si es inocente, no necesita los fueros”. Carambia entonces, haciendo gala de un desconocimiento supino de la ley pero recordando que “es abogado” le respondió:

“Si pero más allá de si sos inocente, mañana puede aparecer otro delito que le puedan imputar aparte. Si perdés lo fueros lo pierde para todos. Tener fueros o no tener fueros en la causa no te cambia nada. Andá a declarar pero andá a hablar todo lo que vos quieras pero no puede ir preso, el proceso sigue, pero debe tener la condena; hay que esperar la condena y hay que aclarar ampliamos, es para todos los delitos en general o es para este caso? o es para un delito especial?, que hagamos una ley de ficha limpia para todos estos delitos o si tenés estos otros delitos digamos… suspendamos…. yo creo que hasta el momento la ley lo protege”.

Según la interpretación de Carambia, a Españón le pueden caer más delitos y si no tiene fueros lo va a dejan indefenso ante la realidad personal creada por su propios actos ilícitos. Entonces, él interpreta que antes de sacarle los fueros debe ser condenado (¿?). Una interpretación exactamente al revés de lo que marca la ley.

El conductor de Contracara le hizo ver que las explicaciones no le convencían y remarcó que Españón recibe el blindaje de los diputados oficialistas, despidiendo al senador que no solo pasó un mal momento por no dar respuesta a lo que le preguntaban, sino que hizo un verdadero papelón.

Sólo debía decirlo

Carambia, en realidad, dijo vaguedades, inexactitudes y rodeó algunas verdades diciendo muchas mentiras, por una sencilla razón: debía encubrir al gobernador Claudio Vidal y a los diputados del oficialismo que amparan (hasta el momento) y blindan al diputado provincial Fernando Españón.

Jose Carambia nunca se confundió, siempre estuvo en eje de la discusión; supo exactamente de lo que hablaba. En la primera parte de la entrevista trató de explicar la Ficha limpia a la cual antes se oponía y ahora no, pero puntualmente sobre el tema de Españón, Carambia navegó en un mar de dudas e incertidumbres, que en el fondo él nunca tuvo a lo largo de la charla, porque como su objetivo era defender al diputado, generó mucho ruido dialéctico, confuso, inconexo por momentos, mezcló la ficha limpia con el desafuero y no dejó nada en claro para el oyente, sin embargo, puesto en el análisis de texto (que es lo que nos gusta), lo que dijo es inadmisible y ridículo, no solo para un representante político, sino para un abogado, que él mismo resalta como una virtud en la interpretación de las leyes que tiene como técnico en la materia y lo trata de imponer sobre los legos, cuando él, personalmente, está diciendo una gran mentira y tratando de confundir a la opinión pública, porque no puede hablar claramente por lo indefendible del caso.

Lo que dijo Carambia y lo que dice la ley

El Art 96 de la Constitución expresamente sobre el retiro de los fueros a un diputado: “Ningún Diputado podrá ser arrestado desde el día de su elección hasta el de su cese, salvo el caso de flagrante delito no excarcelable, en cuyo caso el Juez de la causa deberá informar a la Cámara con remisión de las actuaciones dentro de los cinco días, debiendo ésta en igual término, resolver si allana los fueros del procesado. Si resolviere lo contrario o no se expidiere en término, éste recuperará su libertad”.

Pero muchos más específico aún es el Código Procesal Penal de Santa Cruz, que aparentemente Jose Carambia desconoce, aún cuando se ufana de ser abogado, tomando a la opinión pública de estúpida, como si entre la audiencia no hubiera abogados y mucho más preclaros que él.

Recordemos que en todo el palabrerío revuelto e inconexo del senador por Fm News, se entiende que sencillamente dice que le pueden quitar los fueros a Españón solo cuando esté condenado. Un absurdo, si leemos lo que dice el CPSC en dos artículos:

El Artículos N° 182 dice expresamente y así se puede leer en el extracto de la Norma que se muestra en este informe que cuando se formule “Requerimiento fiscal” a la Cámara, el diputado (en este caso así le corresponde a Españón) sólo podrá ser procesado si fuera suspendido o destituido”.

José Carambia, después de esta “explicación”, no debería decir que es abogado y mucho menos seguir como Senador de la Nación

El Artículo N° 182 afirma: “Si fuera denegado el desafuero del legislador o no se produjera la suspensión o destitución del funcionario imputado, el Tribunal declarará por auto que no se puede proceder y ordenará el archivo de las actuaciones. En caso contrario, dispondrá la formación del proceso o dará curso a la querella”.

Es decir, le informamos a Jose Carambia por si aún no se dio cuenta y como abogado le faltó leer la norma que arriba describimos: si los diputados de la Cámara duermen el trámite solicitado por el Juez Yance y no desafueran a Españón, lo que van a hacer, realmente, es que el delito nunca se investigue.

Es decir que lo que expresa la ley es exactamente al revés de los que señala el senador que debe ocurrir con el diputado Españón.

De acuerdo al Art 182 y si se aplica “la teoría Carambia” Fernando Españón nunca rendirá cuentas ante la justicia por los graves delitos de que se lo acusa y todo va a terminar “en Impunidad”, una palabra que siempre fue y sigue siendo, la mayor vergüenza de esta provincia, hoy promovida por un gobierno que dijo ser distinto y un senador que oculta la verdad en beneficio del SER del gobernador Vidal, sus diputados y un gobierno con más deudas morales que acreencias. (Agencia OPI Santa Cruz)