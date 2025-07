Julia Dufour en Río Turbio está peor que cuando en 2021 hicimos el informe sobre el desastre de infraestructura ciudadana. 4 años después, el intendente es el mismo

- Publicidad -

El 23 de julio de 2021, es decir, hace exactamente cuatro años atrás, OPI realizó un extenso informe que titulamos “Julia Dufour, un barrio de Río Turbio olvidado por los intendentes, marginados de la atención sanitario y los servicios, pero reclamado cada vez que necesitan el voto”.

Tal como lo pudimos relevar hoy, cuatro años después, si cortáramos y pegáramos aquel informe hoy 11 de julio de 2025, la información tendría la misma validez pero con una realidad mucho más grave aún, porque los vecinos de Dufour viven peor que en aquellos años, porque el municipio de Río Turbio no hizo nada para mejorar la vida de ellos y lo peor es que el actual intendente Darío Menna (FPV) es el mismo que estaba en el año 2021 cuando redactamos aquella nota para cuyo armado contribuyeron los habitantes del popular barrio de la cuenca.

En esta oportunidad y debido a varias llamadas sostenidas con vecinos que en el 2021 se quejaron por las malas condiciones sanitarias y de infraestructura de todo Río Turbio en general, pero de Julia Dufour en particular, recuerdan nuestros entrevistados que es precisamente este barrio de la cuenca, al que permanentemente los políticos en sus discursos utilizan para referirse a la histórica relación que tiene Dufour y Turbio en especial con la creación de YCRT, el yacimiento carbonífero que desde hace 60 años le da vida a toda la cuenca.

Teniendo en cuenta esto último, no son pocos quienes se preguntan, por qué entonces el barrio de Río Turbio aún no tiene veredas, ni asfalto, ni cloacas, ni cordón cuneta, sigue siendo un lugar marginado, utilizado en cada una de las campañas de todos los intendentes que han pasado y seguirán pasando por la ciudad carbonera, mientras el centro urbano en general y Dufour, ni hablar, siguen postergados.

Intransitable y sin servicios básicos

El aspecto del barrio rioturbiense, actualmente, es calamitoso. Cada invierno, señalan los vecinos, los problemas se agravan con las nevadas, se profundizan con las lluvias como ocurre en este momento donde el agua corre con fuerza y produce zanjas, genera lodo y hace intransitable cada calle, lo cual no permite el ingreso de camiones de proveedores, los taxistas se niegan a responder al servicio, no hay colectivos urbanos que llegue, los vecinos no puede llevar a sus hijos a la escuela y ni siquiera las ambulancias acceden en sectores que, como ocurre en estos días de lluvia, las arterias (todas de tierra) están anegadas.

Julia Dufour carece de desagües, no existe una red contra incendio y la Complementaria 20 es una ruta de Kosovo o de Ucrania, virtualmente destruida con pozos constituidos en verdaderas trampas invisibles cuando los tapa la nieve o el agua, cobrándose vidas y destruyendo trenes delanteros de autos y vehículos de los propios vecinos; esa ruta está allí sin mantenimiento, sin banquinas, señalamiento inexistente o señales rotas, con los bordes del asfalto descalzado y el barro que impide detenerse a un costado de la ruta como debería ser, por seguridad vial, que en esa ciudad, no existe.

“Cuando necesitamos la presencia del Intendente y su gabinete nunca están. Este barrio ha quedado como hace 30 años atrás, nadie se hace responsable ni responden nuestros pedidos de necesidades básicas. Ahora si – dijo uno de los vecinos contactados – cuando arrancan las campañas, vienen con su camionetas a pedir el voto y hacer promesas que nunca cumplieron, imagínese que hace 35 años volvió la democracia, acá han pasado muchos intendentes peronistas/kirchneristas y en Julia Dufaur, seguimos igual que como nos dejó YCF cuando funcionaba la empresa”.

Esto podría ser actual y de hecho palabras más o menos es lo que refieren los vecinos del barrio turbiense en el 2025, pero no; esto nos lo dijo un vecino de Julia Dufour en el año 2021.

Ya en ese momento se quejaban de que hacia 30 años vivían una realidad similar, sin ningún avance ni mejora a pesar de los intendentes y diputados por el pueblo que habían hecho campaña política allí.

Quien estaba en la municipalidad en aquel momento de la queja, era Darío Menna, discípulo de Matías Mazú, uno de los intendentes (varias veces elegido) que nunca modificó la realidad de los vecinos de Río Turbio.

Hoy 11 de julio 2025 a cuatro años de aquella queja, la situación de emergencia sigue en el barrio, Darío Menna sigue como intendente y Mazú, quien falleció trágicamente hace unos años, ha dejado “su legado” político en manos de su hija, quien quiere repetir la historia.

Como siempre decimos, la culpa no es de ellos, es de la gente que se deja engañar y vota llevados por el relato que todos ensayan y nadie cumple y aún así, cada cuatro años vuelven a engañarlos y reinciden en el error; después se quejan. (Agencia OPI Santa Cruz)