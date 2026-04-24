Operativo frena millonario contrabando a Chile

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(Río Grande/OPI TdF) – Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina y la agencia ARCA ejecutaron doce allanamientos en Río Grande. Secuestraron divisas millonarias, armas y dispositivos de cobro vinculados a una red transnacional.

Efectivos de las fuerzas federales desbarataron una organización criminal en Tierra del Fuego dedicada al acopio y contrabando de mercancías hacia la República de Chile. La agencia ARCA inició la pesquisa el año pasado y logró identificar la estructura logística completa de la banda.

La jueza Mariel Borruto, titular del Juzgado Federal de Garantías de Primera Instancia, ordenó allanar 12 domicilios en Río Grande. Las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Río Grande” y “Ushuaia” ejecutaron los mandatos legales.

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Los uniformados confiscaron 104.100 dólares en efectivo, sumados a 6.298.340 pesos físicos. Los agentes también incautaron 30 cheques por un valor exacto de 34.725.000 pesos, según se desprende de la información oficial del caso.

El reporte expone un esquema tecnológico de cobro destinado a canalizar los ingresos irregulares. La organización operaba con 13 terminales posnet y un rotulador fiscal para concretar la comercialización de la mercadería.

La red criminal basaba su rentabilidad en el tráfico constante de tabaco hacia el país vecino. Los gendarmes decomisaron 7.600 atados de cigarrillos, dos cajas fuertes y un rodado utilitario Renault Kangoo que los acusados utilizaban para los traslados.

El expediente aglutina ahora un volumen masivo de evidencia digital secuestrada en las distintas propiedades. La Justicia retuvo 15 celulares, 16 notebooks, 7 DVR y 20 dispositivos de almacenamiento repletos de documentación de interés.

Los allanamientos evidenciaron además la capacidad armamentística que poseía el grupo contrabandista. Las fuerzas de seguridad retiraron de los domicilios un fusil Máuser, una carabina y 85 municiones calibre 9 mm.

Los investigadores concretaron un hallazgo anexo durante la inspección de una vivienda en el barrio Malvinas Argentinas. Allí localizaron plantas sin autorización y decomisaron 502 gramos de marihuana, originando un nuevo expediente por infracción a la Ley de Estupefacientes.

La Justicia federal imputó formalmente a cinco personas al finalizar los procedimientos conjuntos. El magistrado interviniente notificó a los acusados sobre sus derechos y garantías, disponiendo que atraviesen el proceso judicial en libertad. (Agencia OPI Tierra del Fuego)