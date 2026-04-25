Llegó el momento: a entregar todo lo robado

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(Por: Rubén Lasagno) – No existe ningún hombre que si puede ganar el máximo se conforme con el mínimo dice la frase de Friedrich Schiller refiriéndose a una tendencia casi natural del ser humano hacia la codicia y la misma está regulada por las oportunidades. Cuando el ser humano suma a su tendencia natural, la oportunidad, los medios y el poder necesario para lograr lo que se propone y mas, actúa en consecuencia y allí comienza a tallar como moderador el único lazo inhibitorio que lo puede retener: la moral. Y esto último estuvo ausente en los Kirchner y su banda, cuando se hicieron del poder en el 2003 y en todos sus años de gobierno, donde el latrocinio sistemático fue tan grande que terminó exponiéndolos, solo con un elemento que después de 25 años funcionó: la justicia.

La Cámara de Casación Penal (Sala IV) ordenó la ejecución y decomiso de bienes de Cristina Fernández, sus hijos (Máximo y Florencia Kirchner), Lázaro Báez y otros condenados en el marco de la “causa Vialidad”. El objetivo del decomiso es resarcir al Estado por un perjuicio económico estimado y actualizado en más de 684.000 millones de pesos ($684.990.350.139,86).

A pesar de que Cristina Fernández donó en vida gran parte de su patrimonio a sus hijos en 2016, la Justicia determinó que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aunque hayan sido transferidos a terceros o heredados, si guardan relación con la maniobra investigada, una medida e interpretación absolutamente válida para cerrarle el nudo a los delincuentes de guantes blancos.

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En esta primera etapa la Justicia ordenó ejecutar los siguientes bienes.

Inmuebles en Río Gallegos

La medida abarca propiedades y lotes que fueron cedidos a Máximo y Florencia Kirchner, entre ellos:

Diez unidades (departamentos) ubicadas sobre la calle Mitre al 500, adquiridas en 2007.

Departamentos de la calle Mitre 535 en Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Un inmueble ubicado en la calle 25 de Mayo al 200, adquirido en 2010.

Una propiedad en la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, adquirida en 2006.

Inmuebles en El Calafate (Departamento III Lago Argentino)

Se ordenó el decomiso de grandes extensiones de tierras y terrenos clave, algunos adquiridos a valores marginales:

Un inmueble sobre la Avenida 17 de Octubre al 800, adquirido en 2007, con una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.

Hotel Los Sauces – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Los terrenos donde se emplaza el Complejo Hotel Los Sauces (involucrado en otras causas judiciales). El lote original se compró en 2002 y se le sumaron parcelas adyacentes en 2007 para desarrollar el proyecto hotelero.

Una propiedad de gran valor catastral con una superficie de 44.106 metros cuadrados (adquirida en 2007).

Otra extensa propiedad que abarca 87.046 metros cuadrados (también incorporada en 2007).

Otros Activos e inmuebles relacionados (en la causa general)

El fallo dispone en total el decomiso de 111 inmuebles en el marco general de la causa. Respecto a la familia Kirchner, abarca también:

El departamento ubicado en el barrio de Recoleta (Juncal y Uruguay, identificado formalmente por otras entradas como San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria).

Dinero en efectivo incautado previamente: USD 4.664.000 de una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, USD 992.134 de una caja de ahorro, y sumas menores en pesos.

El decomiso también incluye a los bienes inmuebles de las empresas utilizadas en las maniobras: Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, y Loscalzo y Del Curto SRL (todas vinculadas a Lázaro Báez).

Los jueces determinaron que todos los bienes y activos decomisados pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que será la encargada de su administración y de llevar adelante las subastas y remates correspondientes para recuperar el dinero público.

Un dato que no es justo

Está bien que la CSJ sea la encargada de subastar los bienes adquiridos indebidamente por la corrupción K, pero a mi criterio ese dinero debería volver para ser volcado en las rutas nacionales que dinamitó el kirchnerismo en función de robarse los fondos, pues, esa plata que se llevaban en bolsos era de la sociedad, que a su vez sufría las consecuencias de las rutas destrozadas (como ahora) por la falta de mantenimiento. Que la justicia use los inmuebles y/o los venda y esos fondos vayan a parar a quien sabe dónde, no es nada transparente, es solo un cambio de mano.

Los bienes del testaferro ladrón

El fallo de la Cámara Federal de Casación de abril de 2026, como dijimos, avanza sobre un total de 111 inmuebles para cubrir los más de 684.000 millones de pesos fijados como resarcimiento por la causa Vialidad. De ese total general, la mayor parte, 84 propiedades, corresponde a Lázaro Báez y al conglomerado de empresas utilizado para concentrar la obra pública: Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, y Loscalzo y Del Curto SRL.

Austral Construcciones en Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

La resolución judicial acciona contra las firmas en su conjunto por considerarlas parte de una misma “interconexión económica” orientada a la maniobra de corrupción. Si bien los tribunales manejan el inventario completo, en esta etapa de ejecución no se ha publicado un anexo que discrimine públicamente cada una de las 84 propiedades por la razón social específica (SA o SRL) a la que se encuentran escrituradas individualmente, sino que se ejecuta el patrimonio absorbido por la estructura empresarial en la Patagonia, adquirido principalmente entre 2004 y 2013.

Dentro de los bienes inmuebles decomisados que pertenecen a Báez y a la estructura de estas empresas, se destacan:

El predio central y obrador de Austral Construcciones: Las instalaciones ubicadas sobre la Ruta Nacional N° 3, en la ciudad de Río Gallegos. La situación jurídica de este inmueble reviste particular interés en el ámbito institucional local, ya que recientemente fue objeto de debate y pedidos de informes por unanimidad en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, debido a la adquisición del predio por parte del Estado provincial a través de la firma “Santa Cruz Puede S.A.U.”, lo que ha demandado clarificar tasaciones y modalidades operativas frente a los bienes incautados.

La emblemática Chacra 39: Un predio de seis hectáreas en Río Gallegos, de gran valor comercial y simbólico, conocido por contar con una vivienda principal, invernaderos cotizados en millones de pesos y por ser el histórico lugar de reuniones y partidos de fútbol de la cúpula política.

Estancias: El listado incluye una porción importante de las más de 30 estancias adquiridas en Santa Cruz por el empresario que fueron allanadas durante la instrucción, figurando entre ellas la estancia “Los Gurises”.

Lázaro Báez en la puerta de la chacra 39 en Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Terrenos y desarrollos inmobiliarios: Extensos lotes en El Calafate (algunos originados en permutas directas, como el ubicado en Punta Soberana), junto a decenas de casas, cocheras y departamentos radicados mayoritariamente en Río Gallegos.

Es importante señalar que los jueces determinaron que esta es una primera etapa de ejecución patrimonial. Muchos de estos inmuebles ya se encontraban bajo la órbita de administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por medidas dictadas en procesos paralelos (como los decomisos en “La Ruta del Dinero K”). Con este fallo firme, se avanza hacia la tasación final y los remates para intentar alcanzar el abultado monto de resarcimiento exigido.

El mal de los tiempos: todo llega

Cuando desde el año 2006 comenzamos a trabajar fuertemente en OPI siguiendo el derrotero de esta banda de saqueadores del Estado, que se ufanaban de la riqueza mal habida, no teníamos idea del final atroz que le esperaba a los hasta ese momento impunes.

Fuimos los que vimos por primera vez la forma en que se cartelizaba la obra pública, accedimos a las carpetas que armaban Lázaro y Periotti en Vialidad provincial, descubrimos las propiedades, fotografiamos las casas, las estancias, cubrimos la chacra 39, detallamos quiénes entraban y quiénes salían, denunciamos las rutas, la bóvedas, contamos la venta irrisoria de tierras en El Calafate, descubrimos el traslado de los muebles en el avión presidencial para los hoteles de la villa turística, informamos sobre el trayecto de los aviones llevando y trayendo diarios y bolsos con dólares y hasta fotografiamos a Daniel Muñoz y Sanfelice bajando bolsos del T01 en el aeropuerto local.

Lázaro Báez abordando su avión LV-ZSZ en Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Pasaron 20 años y finalmente atendiendo a la ley física que dice que todo lo que sube baja, asistimos a la derrota total y absoluta de aquella banda que se inmiscuyó en el Estado para instalar una cleptocracia que continúa hasta nuestros días. La teoría de que el mejor lugar para robar es desde el poder y particularmente desde el Estado, da algunas señales de ser falsa. Habrá que ver que esto se mantenga y se sostenga en el tiempo y que la justicia actúe cuando el poder persiste y no cuando los delincuentes lo han perdido.

Personalmente desde OPI Santa Cruz valoramos que esto ocurra. Fuimos el único medio de Santa Cruz que investigó, difundió y expuso la corrupción desde esta provincia y todo ello sirvió como fuente de los recursos informativos que se ampliaron en la prensa nacional.

Pero esto que ocurre no es suficiente si la Justicia no continúa y va a fondo con el proceso de investigación y recuperación de muchísimos bienes que aún hoy permanecen ocultos, como producto de aquel robo obsceno.

En Río Gallegos, El Calafate y varios puntos más de Santa Cruz, hay testaferros de testaferros que siguen manejando dinero de aquel asalto al Estado Argentino y si todos ellos no son puestos bajo la lupa por la justicia Federal (no la de Río Gallegos) parte de ese andamiaje mafioso que durante casi dos décadas se robó un Estado, seguirá intacto como sucede hoy en día en nuestra provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)