Estudian medidas para bajar morosidad en trabajadores estatales

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(OPI Chubut) – El gobernador de Chubut, Ignacio Torres anunció que la administración provincial trabaja junto al Banco Chubut en algunas medidas para bajar la morosidad de los trabajadores estatales con el pago de las tarjetas de crédito.

Se trata de medidas de alivio dado que “muchos pagan el mínimo sistemáticamente y eso genera una bola de nieve financiera que te asfixia”.

El gobierno se reunió con integrantes del Banco Nación y se espera un encuentro con el Banco del Chubut y el Ministerio de Economía para evaluar una “medida de alivio financiero real para el trabajador público que se pueda replicar en los bancos privados y el Banco Nación”.

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Torres sostuvo que la intención es que se apliquen “tasas más blandas y llegar a tasa cero. Esto implica erogar fondos para subsidiar esa tasa y mayor plazo para armonizar el peso que tienen estas deudas”.

El gobernador sostuvo que hay trabajadores estatales que “al cobrar el salario las deudas se llevan el 70 u 80% y eso le complica la vida a muchos chubutenses. Por eso hay que pensarlo con responsabilidad, con factibilidad técnica y financiera”. (Agencia OPI Chubut)