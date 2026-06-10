Policía de Santa Cruz: Paro del 95% y paritaria clave hoy

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El noventa y cinco por ciento de la fuerza provincial se adhirió a la huelga, obligando la intervención de Gendarmería y Prefectura ante la falta absoluta de capacidad operativa local.

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La paritaria sectorial que reúne este miércoles 10 de junio a los policías autoconvocados con los representantes del Gobierno de Santa Cruz en la Escuela de Policía define el futuro de la seguridad pública provincial, en el marco de una medida de fuerza que mantiene paralizada la operatividad del territorio.

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El asesor del sector, Ramón Quippildor, confirmó que la representación policial ingresó a la mesa de negociación con el petitorio histórico que exige una base salarial de $3.800.800,00 para una familia tipo, una cifra justificada por el incremento de la canasta básica.

El desglose de datos exponen el quiebre de la gestión interna, ya que el paro generalizado cuenta con una adhesión superior al 95% de los efectivos de toda la provincia de Santa Cruz.

De la mesa paritaria participan delegados de los Autoconvocados, la Asociación Policial, el Centro de Retirados, la Jefatura de Policía —con tres representantes por cada sector— y un funcionario del Poder Ejecutivo provincial.

La crisis institucional derivó en la pérdida total del control preventivo en las calles, según admitió de forma pública el propio Jefe de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, Diego Agüero.

Diego Agüero reconoció que la administración no tiene la capacidad operativa en este momento para brindar seguridad de manera regular en los centros urbanos como Río Gallegos.

Ante el colapso del sistema provincial, el Ministerio de Seguridad de la Nación autorizó la conformación de urgencia de un comando unificado en la localidad.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina asumieron la custodia y el desarrollo de las tareas de prevención comunitaria. (Agencia OPI Santa Cruz)