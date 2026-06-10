Santilli busca votos de gobernadores para eliminar las PASO

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El ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene negociaciones directas con gobernadores peronistas y provinciales para asegurar el consenso legislativo que permita la derogación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La estrategia de la Casa Rosada busca blindar el proyecto de reforma electoral en el Congreso de la Nación mediante el canje de beneficios fiscales, zonas francas y obras de infraestructura energética en el interior del país.

Financiamiento y litio en la mesa de negociación

Diego Santilli fundamenta el recorte político en un gasto de 250 millones de dólares que demandan los comicios obligatorios, un argumento que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, convalidó al afirmar que los partidos políticos deben financiar y resolver sus internas de forma autónoma. El entendimiento entre la administración central y el mandatario catamarqueño excede lo electoral e incorpora un esquema de beneficios económicos y fiscales para el noroeste argentino.

El Ejecutivo nacional coordina con la administración de Raúl Jalil el diseño técnico de una nueva zona franca en territorio catamarqueño y un plan conjunto de reducción de alícuotas en los impuestos provinciales. A cambio del respaldo legislativo de los diputados y senadores que responden al peronismo federal, la Casa Rosada obtuvo invitaciones formales para que los funcionarios nacionales fiscalicen la puesta en marcha de tres plantas de procesamiento de litio en julio, de las cuales dos operan bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

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La agenda minera y hotelera pactada incluye comitivas del Poder Ejecutivo en la inauguración de una planta textil y un complejo hotelero de cinco estrellas en la localidad de Antofagasta de la Sierra. Las deliberaciones bilaterales exponen el avance de una alianza táctica en las urnas entre el partido oficialista La Libertad Avanza y el bloque peronista que lidera Raúl Jalil, un alineamiento que la Casa Rosada busca replicar en el sur del país.

El titular de la cartera de Interior extendió la ronda de negociaciones al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, con quien analizó los votos de la Patagonia en el parlamento y repasó las transferencias de recursos vinculadas a la cuenca hidrocarburífera. Según los registros de la cartera política, el oficialismo apunta a unificar los bloques dialoguistas para forzar el tratamiento del dictamen de reforma electoral antes del cierre del período ordinario. (Agencia OPI Santa Cruz)