Patentamiento de autos híbridos y eléctricos en crecimiento

- Publicidad -

El mercado automotor argentino registró el patentamiento de 19.867 unidades de vehículos con motorización alternativa durante el primer trimestre de 2026. La cifra consolida el mayor registro desde la introducción de estas tecnologías en el país. El Ford Territory (HEV) lideró el segmento con 2.392 unidades y una participación del 12%, desplazando al Toyota Corolla Cross de la cima del ranking elaborado por el SIOMAA de ACARA.

Este SUV mediano, importado de China, equipa un motor 1.5 turbo combinado con un propulsor eléctrico que eroga una potencia conjunta de 245 CV. El avance de estos modelos ocurre bajo el amparo del Decreto 49/2025, que establece un arancel del 0% para unidades de extrazona con un valor FOB máximo de U$S 16.000.

La distribución por tecnologías muestra una fuerte inclinación hacia la hibridación, aunque con matices técnicos relevantes:

- Publicidad -

Híbridos no enchufables (HEV) : Mantienen el 60% de las operaciones con un alza de 8.090 unidades.

: Mantienen el de las operaciones con un alza de unidades. Híbridos enchufables (PHEV) : Alcanzan el 18% del mercado tras saltar de 63 a 3.487 patentamientos.

: Alcanzan el del mercado tras saltar de a patentamientos. Mild Hybrid (MHEV) : Registran una participación del 14% con un crecimiento de 2.072 unidades.

: Registran una participación del con un crecimiento de unidades. Eléctricos puros (BEV): Concentran el 8% del total trimestral, sumando 1.473 unidades.

La cartera de productos disponibles en las concesionarias se expandió de 81 variedades en el primer trimestre de 2025 a 121 modelos en el mismo periodo de 2026. Solo en octubre del año pasado ingresaron 17 nuevas opciones. En los últimos seis meses, las terminales incorporaron 54 modelos, donde el 50% correspondió a unidades 100% eléctricas (BEV). Pese a esta oferta agresiva, la falta de infraestructura de carga en regiones críticas como la Patagonia limita el volumen relativo de los eléctricos puros frente a los híbridos.

La dominancia de China reconfiguró la concentración del mercado. En el segmento BEV, apenas dos modelos de la marca BYD —el Dolphin Mini (51%) y el Yuan Pro (23%)— concentran el 74% de las ventas. Esta tendencia se repite en los PHEV, donde el 86% de las operaciones se reparte en cuatro modelos: BYD Song Pro, BYD Atto 2, Changan CS55 y un cuarto integrante de origen extrazona.

El contraste con la industria regional es absoluto. Mientras los patentamientos de unidades chinas escalaron un 6.087% (+5.965 unidades), los vehículos originarios de Brasil apenas crecieron un 15% (+546 unidades). La concentración en los HEV también cedió; en 2025, el 93% de las ventas dependía de los modelos Corolla y Corolla Cross, pero en 2026 seis modelos capturan el 80% del volumen, destacándose el ingreso del BAIC BJ30.

En el segmento MHEV, el 80% de la demanda se divide en 9 modelos, liderados por el Chery Tiggo 7 (26%) y el nuevo Renault Arkana (24%). Este escenario desplaza la histórica concentración de las marcas premium europeas como Audi, Land Rover y Mercedes-Benz que dominaban el sector en 2025.

El dinamismo del sector enfrenta hoy un cuello de botella administrativo. El cupo anual de 50.000 unidades con beneficios arancelarios está administrativamente agotado tras las asignaciones de la Disp. 32, Res. 295 y Res. 513. Esta saturación obligó a las empresas a establecer listas de espera por orden de prioridad, mientras el sector aguarda una revisión del esquema fiscal ante el agotamiento de las plazas disponibles para 2026. (Agencia OPI Santa Cruz)