El escollo legal que se le interpuso al gobernador Vidal quien estaba presto con cuchillo y tenedor en la mano para comerse los glaciares

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(Por: Rubén Lasagno) – El reciente fallo, emitido el 24 de abril de 2026 por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, supone un freno a la reciente reforma de la Ley de Glaciares mediante el dictado de una medida cautelar. La acción fue impulsada a partir de un amparo ambiental presentado por el municipio de El Calafate.

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El juez argumentó que la reforma de la ley implica una “regresión ambiental“, es decir, que disminuye los estándares de protección ecosistémica que ya se habían alcanzado con la ley original de 2010. La justicia entiende que estos niveles de protección no pueden ser desmantelados o flexibilizados sin una justificación suficiente.

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El magistrado consideró acreditado el riesgo ambiental urgente (“peligro en la demora”) y señaló que habilitar la aplicación de la nueva normativa abría la puerta a intervenciones industriales o extractivas que generarían “impactos de difícil o imposible recomposición” en zonas de alta fragilidad ecológica. Por esto, prevaleció el principio de prevención.

El fallo reafirma que tanto los glaciares como los ambientes periglaciares no son meros paisajes, sino “reservas estratégicas de agua dulce” que funcionan como reguladores esenciales para el equilibrio ambiental y el abastecimiento hídrico frente al estrés global.

La cautelar suspende la aplicación de los cambios introducidos por la reforma (los cuales reducían el alcance de las áreas protegidas y redefinían qué es el ambiente periglacial) y mantiene vigente el piso de protección estricto de la ley original de 2010 en todo el territorio de Santa Cruz, hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la inconstitucionalidad de la nueva ley.

El Gobernador no puede vender minería

El gobierno provincial de Santa Cruz, que se había manifestado a favor de la reforma argumentando la necesidad de potenciar su capacidad productiva y laboral y cuyos legisladores habían votado con el gobierno nacional, se ve directamente atado de manos en materia de minería periglaciar.

La principal consecuencia práctica del fallo es que la provincia no puede otorgar permisos, concesiones ni habilitar operaciones mineras (de exploración o explotación) en ambientes periglaciares. La reforma pretendía habilitar actividades extractivas en estas zonas evaluando cada caso según su “función hídrica“, pero con la suspensión judicial, toda la zona periglaciar vuelve a estar estrictamente restringida por defecto.

Claudio Vidal se acordó del desastre ecológico que produce la minería, pero no hace mención a la devastación petrolera en zona norte y la contaminación del agua

La provincia y particularmente el Gobernador Vidal, ya no puede utilizar la flexibilización de la reforma para decidir qué constituye y qué no constituye un ambiente periglaciar. Esto significa que está impedida de revisar o alterar el inventario de glaciares para excluir áreas de interés comercial a favor de las empresas mineras.

La reforma otorgaba mayor poder a las provincias cordilleranas para decidir sobre esos territorios estratégicos y fomentar la llegada de inversiones mineras. El fallo frena esta transferencia de poder discrecional, supeditando el interés productivo y económico (defendido por el gobierno provincial) a la protección ambiental de alcance nacional.

En conclusión, la justicia federal le ha puesto un límite estricto al gobierno de Santa Cruz: se le impide priorizar la expansión de la frontera minera por sobre la protección de los hielos y zonas periglaciares, manteniendo estos territorios como intocables frente a cualquier proyecto extractivo hasta que se dicte una sentencia definitiva.

Vidal tenía una meta

Recordemos que el gobernador Claudio Vidal viene activando todos los resortes necesarios para traer a Santa Cruz a empresas multinacionales que exploten las áreas periglaciares, las cuales, de acuerdo a la Ley que puso en pausa la justicia federal, quedaba en sus manos decidir dónde si y dónde no, se podría explotar eventualmente.

En diciembre de 2024, el oficialismo aceleró la asunción de Pedro Luxen como diputado para garantizar la mayoría y logró aprobar la adhesión de Santa Cruz al RIGI nacional bajo el argumento de que “sin inversión no hay futuro“.

Para operativizar la llegada de capitales y destrabar cuellos de botella burocráticos, Vidal conformó “un espacio de diálogo directo” con las principales empresas que operan en el Macizo del Deseado (Cerro Vanguardia, Cerro Negro, Cerro Moro, Minera Santa Cruz, Patagonia Gold y Minera Don Nicolás). El objetivo de esta mesa es establecer una agenda conjunta para agilizar proyectos de exploración y explotación en nuevas áreas, garantizando previsibilidad a los inversores.

Entendiendo que el RIGI nacional (que exige un piso de inversión de 200 millones de dólares) debía complementarse para maximizar el rinde de los yacimientos maduros, el gobierno provincial presentó a las mineras un proyecto de reducción de regalías aplicable exclusivamente a aquellas empresas que logren aumentar sus niveles de extracción, premiando fiscalmente la expansión operativa.

A principios de este año, a través del Ministerio de la Producción, la gestión de Vidal impulsó un régimen de promoción de inversiones propio. Este esquema provincial busca funcionar como un paraguas para atraer inversiones mineras, energéticas e hidrocarburíferas ofreciendo facilidades burocráticas y ventajas impositivas locales.

Vidal adoptó un perfil de involucramiento directo en los foros mineros. Un ejemplo claro fue su extensa participación en el Argentina Mining Sur 2025 en El Calafate (agosto de 2025), donde mantuvo reuniones prolongadas con los directivos internacionales del oro y la plata para asegurarles las garantías jurídicas de la provincia, aunque en esos espacios las mineras le reclamaron por las demoras en la aplicación efectiva de los beneficios del régimen nacional.

En noviembre de 2025, Vidal impulsó una polémica modificación de la Ley 3141, elevando el cupo de contratación de empleo local del 70% al 90% y estirando la exigencia de residencia efectiva de tres a seis años. Esto generó un cortocircuito con el sector corporativo, quienes advirtieron que este tipo de barreras laborales son “impracticables” y atentan contra el espíritu desregulador de las inversiones de exploración y expansión minera que el mismo gobierno busca fomentar.

El fallo de la justicia federal cayó como una bomba neutrónica en el corazón de la política provincial, donde no solo Vidal está involucrado, sino que tiene puesta la atención del presidente Javier Milei, ante quien aseguró que esto no se detendría. (Agencia OPI Santa Cruz)