Milei y Adorni salomónicos: prohibieron a todos los periodistas acreditados el ingreso a la Casa Rosada. FIN

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Tal como lo publica el diario Clarín el gobierno nacional ordenó “quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por espionaje ilegal”

Esta medida es tan inédita que ni siquiera durante la dictadura militar se tomó una medida similar. El presidente tomó esta decisión luego de denunciara a un programa de TV por grabar en el interior del Balcarce 50 “sin autorización”.

“Se dejó sin efecto la prórroga de la acreditación 2025 hasta que avance la investigación y se aclare el tema de los videos. La orden bajó de Casa Militar (a cargo de Sebastián Ibáñez) y nadie va a poder ingresar hasta que no se vuelva a habilitar el nuevo empadronamiento”, señala la información del diario nacional.

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El periodista acreditado por Radio Splendid Alejandro Gomel le dijo a Clarin: “Me acerque a la reja de Casa Rosada y hay gente de Casa Militar con una carpeta con la lista de todos los acreditados, con foto y medio, para identificarlos y si alguno quiere entrar prohibirles el ingreso. No lo puedo creer. En 20 años nunca me pasó algo así“.

La decisión tiene lugar en medio de una fuerte escalada de agresiones a la prensa por parte del propio Javier Milei, quien en las últimas semanas incrementó sus insultos y críticas a través de sus redes sociales.

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Por primera en la Argentina se cerrará de manera “transitoria” la histórica Sala de Periodistas, ubicada en el primer piso de la Casa de Gobierno.

En febrero el gobierno nacional creó una nueva cuenta de X bautizada “Oficina de Respuesta Oficial”, destinada a vigilar y señalar al periodismo, similar a la generada por Donald Trump al cual Milei se esfuerza por imitar.

“Es una salvajada más de un gobierno que presiona a los periodistas desde 2024“, describió el periodista acreditado en Casa Rosada por Clarín, Emiliano Russo, quien cubre Gobierno desde hace más de una década.

Dice Clarín que en su cuenta de X también se expresó el periodista Guido Carelli Lynch, quien también cuenta con una acreditación en Casa de Gobierno por Clarín. “El Gobierno le quitó la acreditación a todos los periodistas acreditados en Casa Rosada ‘preventivamente. Va a durar poco. Es un tremendo acto distractivo y al mismo tiempo de gravedad institucional que no se dio en 43 años de democracia“, publicó.

Algunos de los periodistas a los que se les impidió ingresar durante poco más de una semana fueron Liliana Franco (Ámbito Financiero), Jonathan Heguier (El Destape), Tatiana Scorciapino (Tiempo Argentino) y Fabián Waldman (La Patriada), entre otros.

Desde OPI Santa Cruz se nos ocurre una medida similar pero del lado del periodismo: generarle un boicot al gobierno nacional retirándole toda la prensa, no convocar a los funcionarios a entrevistas ni catarsis en los estudios de TV como normalmente hacen en CABA y solo criticarlo por la corrupción y la mala praxis económica y social.

Pero claro, para hacer eso se necesita vocación y solidaridad y una parte del periodismo ensobrado del propio Milei, seguramente no estará en sintonía con una medida de este tipo. (Agencia OPI Santa Cruz)