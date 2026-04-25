Salud mental en alerta por la crisis económica

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(OPI TdF) – La Ministra de Salud, Judith Di Giglio, alertó sobre una crisis de salud mental en Tierra del Fuego provocada por el desempleo y la incertidumbre económica. Durante una entrevista en FM Provincia, la funcionaria detalló que el sistema público asiste a miles de personas afectadas por la inestabilidad de sus ingresos y el miedo constante a perder su puesto de trabajo. Di Giglio definió el escenario actual como una “nueva epidemia” caracterizada por cuadros de angustia y desgaste psicológico profundo.

El factor determinante del deterioro sanitario reside en la vulnerabilidad económica de los hogares. La funcionaria explicó que la imposibilidad de proyectar el sustento diario impacta directamente en el equilibrio emocional de la población. “No saber si mañana tenemos trabajo, si vamos a lograr el sueldo o si vamos a poder poner un plato de comida en nuestra casa“, aseguró la ministra al describir las dificultades que atraviesan los ciudadanos en toda la provincia.

La precariedad en el empleo privado y público suma un foco de tensión constante en los centros de salud. Según el análisis de la funcionaria, la posibilidad latente de recibir un despido en cualquier momento genera un estado de estrés permanente. Esta fragilidad laboral agrava las patologías de ansiedad, ya que las familias no encuentran certezas sobre su continuidad profesional en el corto plazo.

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La gestión provincial enfrenta esta demanda creciente en un contexto de desfinanciamiento. Di Giglio advirtió que la quita de recursos resulta muy grande en sectores operativos básicos. La falta de partidas afecta a salud, educación y seguridad, áreas que la funcionaria considera claves para amortiguar el impacto social de la crisis macroeconómica.

El sistema sanitario provincial experimenta una presión operativa difícil de sostener. Mientras la demanda de asistencia psicológica aumenta en los hospitales, los recursos disponibles disminuyen debido a los recortes presupuestarios. Esta combinación de factores configura un círculo crítico donde el Estado cuenta con menos herramientas para atender a una población cada vez más afectada por el entorno económico.

La Ministra de Salud aclaró que su diagnóstico técnico se aparta de cualquier disputa partidaria. “No se trata de banderas“, afirmó al remarcar que la emergencia sanitaria golpea a todos los sectores de la sociedad por igual. De acuerdo a los datos analizados por la cartera sanitaria, la combinación de crisis económica y falta de trabajo deja huellas visibles en cada nodo de la red asistencial de Tierra del Fuego. (Agencia OPI Tierra del Fuego)