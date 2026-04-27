La morosidad en préstamos alcanzó 8,7% en Mercado Libre durante 2025

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La morosidad en los créditos otorgados por Mercado Libre en Argentina alcanzó el 8,7% al cierre de 2025. El reporte de JP Morgan confirma que los impagos a 90 días se multiplicaron por cuatro frente al 1,8% registrado en diciembre de 2024. El encarecimiento del costo financiero y la parálisis en la generación de nuevas líneas de crédito deterioraron la calidad de la cartera de la fintech.

Este fenómeno de incumplimiento en la plataforma se alinea con la tendencia de los bancos tradicionales del país. El análisis técnico de la entidad estadounidense detalla el alcance de la deuda acumulada por los usuarios locales:

6,3 millones de argentinos mantienen líneas de crédito activas en la aplicación.

de argentinos mantienen líneas de crédito activas en la aplicación. El 14% de la población total del país utiliza este financiamiento para su consumo.

de la población total del país utiliza este financiamiento para su consumo. Cada cliente promedia 3,3 préstamos, una cifra superior a los 3,0 de finales de 2024 .

préstamos, una cifra superior a los de finales de . El volumen total prestado en el país suma U$S 1.100 millones.

La expansión de las herramientas de crédito alcanzó también al sector productivo. Las pequeñas y medianas empresas financiadas por la plataforma pasaron de 104.000 a 205.000 en apenas doce meses. A pesar de este incremento en la cantidad de tomadores, el peso de Argentina representa apenas el 12% de la cartera regional de la firma. La cifra se ubica lejos de los U$S 7.900 millones de Brasil y los U$S 3.600 millones colocados en México.

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El informe de JP Morgan identifica dos factores determinantes para el deterioro de los cobros en el mercado doméstico. Por un lado, el freno en el otorgamiento de nuevos créditos detectado en mayo de 2025. Esta decisión administrativa impidió la renovación de la base con activos nuevos, lo que aumentó mecánicamente el peso relativo de los impagos sobre el total de la cartera.

Por otro lado, Argentina registró fuertes subas en las tasas de interés durante el cuarto trimestre de 2025. A diferencia de la estabilidad o baja de tasas en México o Brasil, esta política monetaria local encareció el costo de refinanciamiento para los hogares. Las familias argentinas pasaron de utilizar el crédito como una herramienta de oportunidad a usarlo para cubrir baches de liquidez diaria.

La brecha con el resto de la región muestra comportamientos opuestos ante la crisis. Mientras la mora argentina escaló casi 7 puntos porcentuales, en Brasil los impagos retrocedieron del 15,9% al 11% en el mismo periodo de tiempo. (Agencia OPI Santa Cruz)