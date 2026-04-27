Milei cierra abril con respaldo a Adorni en el Congreso

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El Jefe de Estado busca contener el impacto de las investigaciones contra su Jefe de Gabinete mientras coordina la estrategia económica en la Quinta de Olivos.

Javier Milei cerrará el mes de abril con una fuerte apuesta por la cohesión de su mesa chica ante el avance de frentes judiciales. El miércoles 29, el titular del Ejecutivo nacional concurrirá al Congreso para apuntalar a Manuel Adorni, el Jefe de Gabinete que hoy se encuentra bajo la lupa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Las oficinas de la Casa Rosada albergarán el lunes 27 una nueva reunión de Gabinete. Junto a la Secretaria de Presidencia, Karina Milei, el mandatario impartirá directivas a todos sus ministros con la intención de reordenar la dinámica interna y retomar la iniciativa política en una semana de alta exposición.

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El Palacio Libertad (ex CCK) recibirá al economista el martes 28 a las 18hs. Allí, el Presidente encabezará una disertación titulada ‘Keynes y la Teoría General’ en compañía de Juan Carlos de Pablo y el diputado nacional por La Libertad Avanza, Adrián Ravier, en una nueva incursión del jefe de Estado en el plano del debate teórico.

La Cámara de Diputados será el escenario de mayor peso político el miércoles 29. El Presidente decidió acompañar personalmente a Manuel Adorni durante su informe de gestión, un movimiento que pretende blindar al funcionario frente a las investigaciones que tramitan en los tribunales federales por su patrimonio.

La Quinta de Olivos concentrará la actividad oficial el jueves 30. Ante el feriado del 1º de mayo, el Ejecutivo monitoreará el avance del paquete de reformas en el Congreso y definirá el esquema de medidas económicas proyectado para el próximo mes. (Agencia OPI Santa Cruz)