Extienden resguardos docentes hasta el 31 de mayo

- Publicidad -

El Consejo Provincial de Educación informó que se extendieron los resguardos docentes hasta el próximo 31 de mayo para “garantizar la estabilidad docente frente a la caída de matrícula y reorganizar el sistema educativo sin pérdida de puestos de trabajo”.

Mediante la Resolución N°1023 firmada el 28 de abril de 2026, la cartera educativa indicó que la medida “da continuidad a decisiones previas adoptadas durante este año y ratifica una línea de gestión que el Gobierno provincial definió como política de Estado: el sostenimiento de las fuentes laborales en el sistema educativo”.

También señalaron que hubo en los últimos años una “disminución de aproximadamente 7.000 estudiantes en toda la provincia, con impacto directo en las aulas, especialmente en el nivel inicial”.

- Publicidad -

“En lugar de aplicar ajustes estructurales, el gobierno decidió preservar los puestos de trabajo docentes, evitando el impacto directo sobre el empleo” señalaron desde Educación.

La medida se conoció cuando el gremio docente ADOSAC se manifestó este miércoles frente al Consejo Provincial de Educación reclamando por la reapertura de paritarias salariales y los resguardos docentes.

Desde el Consejo Provincial de Educación recordaron que “el 12 noviembre de 2025, el Gobierno provincial propuso en paritarias garantizar los resguardos durante todo 2026, pero la iniciativa fue rechazada por el gremio docente en paritaria del 20 de noviembre según acta 13”.

Durante el 2026 y “a pedido de la representación sindical, se acordó avanzar en un esquema diferente: la extensión mensual de los resguardos” y una efectuar una evaluación periódica de la situación. (Agencia OPI Santa Cruz)