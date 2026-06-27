- Publicidad -

El gobierno provincial y los gremios docentes ADOSAC y AMET retomaron la paritaria salarial y laboral durante la jornada del viernes.

ADOSAC reconoció los avances en la negociación, aunque solicitó la puesta en vigencia de la cláusula gatillo, la devolución de los días caídos en un solo pago y retomar la discusión paritaria en setiembre.

También pidieron que las cuestiones laborales que se plantearon para el ciclo lectivo 2027 se implementen desde este año, como las parejas pedagógicas en el nivel primario y las preceptoras únicas en nivel inicial.

- Publicidad -

Desde el gremio AMET aceptaron la última propuesta salarial y señalaron que la decisión fue adoptada luego de las consultas realizadas en las asambleas de afiliados y contempla mejoras económicas, laborales y el adelantamiento de la próxima instancia paritaria.

Desde el gremio señalaron que “uno de los principales aspectos considerados fue un incremento salarial acumulado del 17,9%”.

Además, el acuerdo contempla la devolución de los días caídos, una mejora específica para la Educación Técnico Profesional (ETP) mediante el pago del ítem de Seguridad e Higiene a los preceptores de taller de escuelas industriales y centros de formación, y la garantía de estabilidad laboral con el resguardo de cargos y horas cátedra para el próximo ciclo lectivo.

El gobierno señaló que la oferta ofrecida es integral y única, aunque evaluó que se podrá adelantar la discusión salarial para la segunda quincena del mes de octubre.

ADOSAC señaló que analizará la propuesta en asambleas y congreso y se definió un cuarto intermedio en las negociaciones para el próximo lunes 29 de junio a las 12 horas. (Agencia OPI Santa Cruz)