Sindicato y empresa petrolera avanzan en acuerdo por yacimientos

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El Sindicato de Petróleo, Gas y Energías Renovables de Santa Cruz y la empresa Crown Point avanzaron en las negociaciones para reactivar los yacimientos petroleros donde la firma se comprometió a seguir invirtiendo en las áreas concesionadas.

El encuentro se llevó adelante entre el secretario general del gremio petrolero Rafael Güenchenen junto al vicepresidente de Crown Point Energy, Eduardo Oliver y el gerente general de la compañía, Mauricio Orue.

Se definieron prioridades operativas para los próximos meses y el encuentro sirvió para analizar “distintos puntos vinculados a la situación laboral del personal petrolero activo. También se reconoció el esfuerzo de los trabajadores y las propuestas acercadas por el gremio para mejorar el rendimiento de los equipos, preservar los puestos de trabajo y sostener condiciones de seguridad en cada operación”.

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El dirigente petrolero sostuvo que “perforar es la única salida. Si queremos más producción, más equipos y más trabajo, necesitamos empresas que apuesten por la provincia. Desde la salida de YPF atravesamos un escenario complejo y nuestra respuesta fue ponernos al frente, defender la actividad y generar condiciones para que Santa Cruz vuelva a moverse”.

Crown Point prevé perforar tres nuevos pozos durante este año. (Agencia OPI Santa Cruz)