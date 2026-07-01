Melella y Vuoto analizaron la crítica situación provincial

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(OPI TdF) – El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella se reunió con el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto para analizar la crítica situación política, institucional, económica y financiera que atraviesa la provincia y la relación con el gobierno nacional.

Durante la reunión los dirigentes repasaron la coyuntura provincial ante la caída permanente de los ingresos provenientes del gobierno nacional y el impacto sobre las finanzas.

Tanto Melella como Vuoto reconocieron la necesidad de sostener el diálogo entre los distintos niveles del Estado y reafirmaron el compromiso de defender los recursos fueguinos frente al complejo contexto nacional.

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Además, acordaron sostener una política de distribución equitativa de los recursos, con el objetivo de evitar que tanto la provincia como los municipios se vean perjudicados por la disminución de las transferencias nacionales.

También abordaron la situación de la actividad hidrocarburífera tras la salida de YPF de las áreas que operaba en la provincia.

Melella dijo que “los tiempos que atravesamos requieren de una enorme responsabilidad institucional. Más allá de las diferencias que puedan existir, quienes tenemos responsabilidades de gobierno debemos priorizar el diálogo, construir consensos y defender los intereses de Tierra del Fuego frente a un contexto nacional que exige unidad y firmeza para cuidar a nuestra gente”.

En tanto, Vuoto destacó el trabajo conjunto entre la provincia y los municipios y remarcó “la defensa de los recursos fueguinos, del empleo y de la producción debe estar por encima de cualquier diferencia política”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)