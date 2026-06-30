Javier Milei tomó juramento a Diego Santilli 

- Publicidad -

El exlegislador nacional asumió la Jefatura de Gabinete de la Nación en un acto encabezado por el presidente de la Nación. La reestructuración gubernamental busca recuperar la operatividad administrativa tras el desgaste judicial del funcionario saliente.

Diego Santilli, jefe de Gabinete de la Nación, juró el 30 de junio de 2026 ante Javier Milei, presidente de la Nación. El acto protocolar se realizó en la Casa Rosada, para formalizar el reemplazo de Manuel Adorni en la coordinación del Poder Ejecutivo Nacional.

El recambio institucional busca reactivar la administración oficial, afectada durante los últimos tres meses por las investigaciones judiciales contra el exfuncionario. La ceremonia contó con la asistencia de 13 gobernadores provinciales y dirigentes de La Libertad Avanza y el PRO.

- Publicidad -

El desplazamiento de Manuel Adorni responde a los procesos penales activos que enfrenta. Durante la asunción ministerial, el exfuncionario evitó saludar a Patricia Bullrich, titular del bloque legislativo libertario, quien impulsó críticas formales contra su continuidad en la administración.

“Manuel Adorni se va a ir a defender en la justicia, sin fueros y sin privilegios, y ahí estará“, afirmó Diego Santilli ante los medios acreditados. El nuevo jefe de ministros declinó emitir calificaciones adicionales sobre las acusaciones que atraviesa su predecesor.

El respaldo de los gobernadores provinciales

El evento institucional registró la presencia de 13 mandatarios provinciales. Los gobernadores modificaron sus agendas oficiales para acudir al despacho oficial de la Jefatura de Gabinete de la Nación previo al juramento formal en el salón principal.

“Viene una etapa de seguir avanzando con las reformas que hemos llevado adelante con el Presidente y con los gobernadores“, sostuvo Santilli. El titular de ministros atribuyó la sanción de leyes estructurales inéditas para los últimos 50 años al trabajo conjunto articulado con las distintas jurisdicciones del país.

El contexto del recambio operativo

La capacidad administrativa del Poder Ejecutivo Nacional registró una paralización durante un trimestre consecutivo. La inactividad operativa derivó directamente de los conflictos judiciales acumulados por el ex jefe de Gabinete.

La presión ejercida por sectores aliados forzó la intervención presidencial para oxigenar la estructura oficial. La incorporación de Diego Santilli apunta a restablecer los canales de diálogo político frenados por la crisis institucional previa. (Agencia OPI Santa Cruz)