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(Por: Rubén Lasagno) – Una de las patas más importantes del conflicto político y social de Santa Cruz es la falta de resolución salarial. En este aspecto yo lo he dicho en varias oportunidades, que el problema no se va a solucionar en Santa Cruz hasta que no haya lo que técnicamente se denomina “recomposición salarial”, es decir poner a los sueldos en la línea que tiene el costo de la canasta básica. Hoy en Santa Cruz los sueldos de los empleados públicos, docentes y policías están un 40% abajo del nivel normal que deberían tener, con lo cual, cualquier aumento que se de, si antes no se recompone la base, no alcanza.

Y en este aspecto el gobierno comete dos errores fundamentales. Uno, no hacer lugar a la recomposición salarial real, que consistiría en recuperar el nivel salarial con un fuerte aumento del 40% y a partir de allí, recién el gobierno podría discutir si aplica el aumento inflacionario mensual, cláusula gatillo, etc.

Y aquí está el núcleo del problema. Cuando el gobierno aplica aumentos de 1,9 o 2 puntos porcentuales por mes, resulta insuficiente y el problema no solo no se resuelve, sino que además, recalienta el conflicto, tensa las negociaciones y obstruye cualquier tipo de acuerdo posterior.

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Pero hay un dato más que surge de una estrategia demasiado evidente que ha trazado el gobierno provincial de cara a las paritarias con gremios y el acuerdo salarial con la policía, que es muy evidente y poco aconsejable si la verdadera intención es resolver los problemas y no incrementarlo.

Con ayuda de los medios de comunicación abonados a la pauta oficial, el gobierno promociona en los titulares, por ejemplo “Hubo un ofrecimiento del 13% a los gremios”, pero lo que no dicen o lo mencionan muy discretamente en la nota, que ese porcentaje se desdobla entre los 6 meses de acá a diciembre, por lo tanto el aumento real es del 2,1% mensual, lo que resulta un incremento real por mes de $ 21,000,00.

Entonces el aumento que propone el Ejecutivo es lo que técnicamente se denomina “aumento testimonial” es decir es un incremento de sueldo que tiene un carácter más simbólico y nominal que efectivo. Se otorga para dejar constancia (un “testimonio” o prueba) de que hubo una actualización salarial, pero en la práctica no mejora el poder adquisitivo real del trabajador ni resuelven la pérdida del valor real del salario frente al costo de vida.

Pero hay un elemento más que hace inaceptable por parte de los gremios el ya magro 13% desdoblado y es que de aceptarlo, el gobierno pretende que durante los 5 meses que dura la implementación del plan de pagos, los gremios no reclamen más aumento salarial. Esto genera un nudo kafkiano que impide cualquier arreglo o acuerdo más o menos coherente y justo para las dos partes.

Y alrededor de esto gira todo el conflicto que vive Santa Cruz: salarios retrasados, inflación creciente, reducción nominal de los sueldos, aumento sistemático de servicios, energía, combustibles, alimentos, vestimenta y transporte, con lo cual, al no obrar una verdadera recomposición salarial, los sueldos siguen corriendo de atrás al proceso inflacionario que, además, en la Patagonia es mayor al oficial tomado por el INDEC (de por si falso) y en Santa Cruz, es uno de los más altos de la Patagonia por la asimetría geográfica y el monotransporte (camiones) que impide tener opciones en el acarreo de mercadería desde los centros de producción para. abaratar costos. (Agencia OPI Santa Cruz)