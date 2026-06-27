Manuel Adorni dejará la Jefatura de Gabinete

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Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación, y Santiago Caputo, asesor presidencial, retiraron el respaldo político al jefe de Gabinete. El Poder Ejecutivo Nacional presentará la salida como una decisión personal para evitar el costo político de las denuncias en los tribunales federales.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, dejará su cargo gubernamental en las próximas horas tras perder el apoyo político del núcleo duro del gobierno nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La resolución oficial ocurriría este sábado 27 de junio de 2026, en coincidencia con el partido entre la Selección Argentina de Fútbol y Jordania por el Mundial 2026. El avance de las acusaciones judiciales y la inminente presentación de pedidos de interpelación legislativa apresuraron la salida del funcionario.

La crisis política institucional se profundizará el próximo martes 30 de junio de 2026 y miércoles 1 de julio de 2026 con las sesiones programadas en el Congreso de la Nación. La renuncia planificada de Manuel Adorni pretende extinguir las herramientas constitucionales de la oposición parlamentaria para forzar el debate en el Poder Legislativo. De este modo, la Casa Rosada busca encapsular el conflicto estrictamente en el plano de los tribunales federales de Retiro.

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Las reuniones secretas en la Casa Rosada y la línea de sucesión

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación, encabezó reuniones de emergencia en su despacho de Balcarce 50 durante la tarde noche del viernes 26 de junio de 2026. La funcionaria recibió a Diego Santilli, actual ministro del Interior de la Nación, y a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Los armadores políticos definieron allí el esquema de reemplazo para la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El ministro Diego Santilli se posiciona como el principal candidato para asumir la conducción del gabinete nacional. El funcionario cuenta con el aval de Santiago Caputo y la aceptación de la secretaria general de la Presidencia por su capacidad de negociación con los gobernadores provinciales. Durante los encuentros en la sede gubernamental, Diego Santilli estuvo acompañado por Ignacio Devitt, quien se perfila como posible sucesor en el Ministerio del Interior de la Nación.

La nómina de aspirantes para el cargo ministerial incluye a otros funcionarios de la administración central. El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, asistió a la Casa Rosada para mantener conversaciones reservadas sobre la reestructuración del organigrama estatal. Asimismo, los sectores oficialistas consideran a Horacio Marín, presidente de YPF, como alternativa técnica, mientras descartan a Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano de la Nación, por su negativa explícita a ocupar la jefatura ministerial.

Contexto de las acusaciones judiciales y el conflicto parlamentario

El presidente de la Nación, Javier Milei, intentó preservar al jefe de Gabinete durante meses para aislarlo de las denuncias públicas, pero la presión judicial anuló la estrategia de contención original. El mandatario nacional arribó a la República Argentina tras finalizar su viaje oficial en Madrid, para certificar el desplazamiento de su funcionario de confianza en la Quinta de Olivos.

El análisis documental indica que la salida bajo el rótulo de renuncia voluntaria representa un mecanismo de defensa jurídica para resguardar la narrativa del oficialismo. La administración central rechazará de forma pública el término destitución para no validar las imputaciones penales que pesan sobre el jefe de ministros en el fuero federal. (Agencia OPI Santa Cruz)