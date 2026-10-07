ADEPA alertó sobre el daño democrático que causan los agravios

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La entidad periodística advirtió que los ataques personales dirigidos desde la Presidencia degradan el debate democrático y exceden el legítimo derecho a réplica gubernamental frente al análisis de actos públicos.

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Las autoridades de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) repudiaron públicamente las agresiones verbales emitidas por el presidente Javier Milei contra el periodista Luis Novaresio, tras un informe televisivo sobre declaraciones de la Cancillería.

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El pronunciamiento institucional de la entidad fijó posición respecto a los límites de la réplica oficial, subrayando que las descalificaciones personales dañan la convivencia cívica. Mediante un comunicado público, la organización gremial empresaria remarcó que las autoridades públicas poseen herramientas para formular aclaraciones legítimas, pero advirtió que “lo que erosiona el debate público y el diálogo democrático son el insulto y el agravio, que afectan no solo al destinatario identificado, sino al conjunto del cuerpo social”.

La entidad profundizó en el encuadre institucional de las coberturas informativas al señalar que “la libertad de expresión protege especialmente la circulación de opiniones sobre quienes ejercen el poder. La réplica ha sido concebida para responder, pero no para avalar los ataques personales”. Desde la institución señalaron que quien ejerce funciones de gobierno cuenta con el derecho a realizar desmentidas vehementes, aunque diferenciaron esa prerrogativa del agravio directo.

La controversia se originó a partir de una publicación del jefe de Estado en la red social X, donde arremetió contra Novaresio a raíz del análisis emitido en el canal A24 sobre las posturas del canciller Pablo Quirno ante los comicios en Brasil. En ese mensaje, el mandatario descalificó al conductor televisivo al afirmar: “Alguien debería explicarle a la MIERDA HUMANA de MIERDANECIO que un RT no te hace autor del tweet. El imbécil se supone que es abogado y debería saber que el RT trabaja como cita. Si de lo que estudió el idiota no sabe, qué se puede esperar del resto de los temas”.

Frente a esos términos, el conductor declinó profundizar el enfrentamiento y manifestó al aire que “la escasez de ideas para una pelea y la falta de respeto es terrible. No me quiero hacer el interesante y todo esto, pero no tengo ningún comentario para hacer”.

El episodio se inscribe en una serie de confrontaciones verbales impulsadas por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo hacia trabajadores de prensa durante las semanas precedentes. Entre los profesionales alcanzados por declaraciones agraviantes figuran Fernán Saguier, Carlos Pagni, Jorge Liotti y Joaquín Morales Solá, del diario La Nación; María Eugenia Duffard, de Infobae; Jesica Bossi, de TN y Clarín; Eduardo van der Kooy, del diario Clarín; y Gustavo Sylvestre, de la señal C5N. (Agencia OPI Santa Cruz)