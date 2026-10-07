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(Por: Rubén Lasagno) – El Intendente de Puerto San Julián Daniel Gardonio, dejó trascender un encuentro que mantuvo con el diputado nacional de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, bajo el pomposo y falso título de “para trabajar en conjunto en un plan de reactivación económica para Santa Cruz” (¿?).

Tal como lo veo y lo explicaré a continuación, Daniel Gardonio sabe de antemano que Guzmán no le puede resolver nada políticamente, excepto, ser el eslabón necesario para preservarse políticamente en caso de una caída estrepitosa del SER en el 2027, como todo parece indicar o bien, son los primeros acercamientos partidarios serios que hace Claudio Vidal a través del sanjulianense para ir en conjunto con LLA en un “frente” en las próximas elecciones y oponerse al peronismo provincial.

Jairo Guzmán no puede “trabajar en un plan de reactivación económica para la provincia” porque carece de capacidad intelectual y de trabajo. Es un homólogo de Máximo Kirchner. Tiene la posibilidad histórica de ser parte del recambio político pero sus malos antecedentes, la poca complexión al trabajo natural que posee y la escasa o nula capacidad para relacionarse, su pedantería y la mala imitación que pretende hacer de la conducta díscola de Mieli, lo lleva a fracasar en sus intentos de parecer lo que no es.

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Pero guste o no, Guzmán es el único artífice del mileísmo en la provincia, recibe órdenes directas de Karina y todos los que con él se reúnen lo utilizan como canal para asociarse a los libertarios y no perder la beca política.

Un improductivo total

Como legislador nacional Jairo Guzmán demuestra ser un fracaso; no solo porque no ha firmado un solo proyecto en favor de Santa Cruz, sino porque no trabaja por lo cual el Estado argentino (y todos nosotros) le paga y algunos santacruceños lo han elegido.

Baste decir que desde el 09/03/26, el diputado de LLA no ha ingresado un solo proyecto de Resolución y/o Declaración; es decir, no ha hecho nada por la provincia e inclusive aprobación de leyes como la de “Zona fría” son contradictorias medidas aprobadas por el libertario, que solo responden a las órdenes política que recibe desde Olivos.

Cualquiera que ingrese a su historial en Cámara de Diputados verá la bajísima productividad de Guzmán y a pesar de esto, Daniel Gardonio intenta destacar que reunido con el libertario busca “…trabajar en conjunto en un plan de reactivación económica para Santa Cruz”.

Es precisamente lo que dice el intendente que pone en duda el verdadero objetivo de su reunión con Guzmán, porque no resiste el menor análisis institucional, no es coherente que alguien se sienta cranear un plan de reactivación económica para Santa Cruz, cuando el legislador carece de las competencias y el poder necesario para hacer algo similar.

Por lo tanto, quedan solo dos posibles razones para esta reunión que ha sido blanqueada en algunos medios de la provincia. O Gardonio busca anclar su futuro político a la LLA o está haciendo las primeras aproximaciones, por pedido expreso del gobernador Vidal, con los estratos más bajos del gobierno nacional en la provincia, para construir una alianza. (Agencia OPI Santa Cruz)