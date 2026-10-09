Falta de agua suspende las clases en el turno tarde en Río Gallegos

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El Consejo Provincial de Educación canceló la actividad escolar vespertina debido a los trabajos técnicos de Servicios Públicos en una cañería averiada de la toma de Palermo Aike.

El Consejo Provincial de Educación suspendió las actividades escolares en todos los establecimientos de Río Gallegos durante el turno tarde de este viernes 9 de octubre. La determinación obedeció a la falta de suministro de agua potable ocasionada por desperfectos en el sistema de captación y distribución que abastece a la capital santacruceña.

Servicios Públicos Sociedad del Estado desplegó cuadrillas operativas desde las 6:00 para intervenir sobre una rotura en el acueducto de Palermo Aike. La contingencia se originó tras identificarse una pérdida en una cañería de hierro fundido de 500 milímetros, atribuida al desgaste operativo de los tendidos antiguos en esa toma de captación.

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El gerente de Distrito de Saneamiento de la empresa estatal, Alejandro Machuca, detalló que la fisura fue localizada durante la jornada del jueves, momento en que el sistema funcionaba con cisternas cargadas al 80%. Tras el alistamiento de maquinaria y herramientas pesadas, las cuadrillas descubrieron el tramo averiado para iniciar el recambio y sellado del material.

Intervención técnica en la toma de Palermo Aike

La estimación de los equipos técnicos ubicó hacia el mediodía el encendido de las primeras bombas de impulsión hacia los centros de reserva urbana. La restitución del caudal en la red domiciliaria demandará lapsos complementarios debido a la despresurización de las tuberías troncales y la necesidad de estabilizar las reservas generales de la ciudad.

El esquema de distribución urbana dependerá del caudal que ingresen las bombas una vez concluido el ensamble del caño troncal en el sector ribereño. La prestataria oficial solicitó restringir el uso domiciliario a necesidades elementales mientras los operarios completan el ajuste mecánico del conducto de impulsión. (Agencia OPI Santa Cruz)