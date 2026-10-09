Milei autorizó por DNU la salida de tropas a Brasil

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El Poder Ejecutivo apeló al mecanismo excepcional frente a la paralización del trámite legislativo en la Cámara de Diputados, habilitando un desembolso operativo de $247.928.911 financiado por el Ejército Argentino.

El presidente Javier Milei promulgó el DNU 1157/2026 para ordenar el traslado de tropas y armamento bélico al ejercicio militar ARANDÚ 2026 en territorio brasileño. La determinación administrativa, rubricada en acuerdo general de ministros y formalizada este viernes en el Boletín Oficial, autoriza las operaciones conjuntas pautadas entre el 10 al 17 de octubre de 2026 en el campo de adiestramiento Barão de São Borja, situado en Rosario do Sul.

El esquema normativo justifica la vía del decreto de necesidad y urgencia ante la falta de tratamiento parlamentario del proyecto de ley correspondiente en la Cámara de Diputados. El expediente demorado regulaba las autorizaciones militares comprendidas entre septiembre de 2026 y agosto de 2027, motivo por el cual el Ejecutivo adujo una situación extraordinaria insalvable mediante el procedimiento ordinario de sanción de leyes.

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El despliegue compromete un contingente nacional de hasta 405 uniformados y 99 rodados operativos, entre los que figuran diez Tanques Argentinos Medianos y ocho vehículos blindados a rueda 8×8 para transporte de personal. La contraparte brasileña aportará hasta 1.100 efectivos para ejecutar maniobras tácticas de asalto aéreo, desplazamientos nocturnos, lanzamientos paracaidistas y protección de infraestructuras estratégicas, evaluando en el terreno las simulaciones desarrolladas durante 2025.

Los costos logísticos y de traslado demandarán una erogación de $247.928.911, absorbida por las partidas vigentes del Estado Mayor General del Ejército bajo la órbita presupuestaria del Ministerio de Defensa. La reglamentación fijó vigencia inmediata y dispuso la elevación formal del expediente a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para la apertura del control legislativo. (Agencia OPI Santa Cruz)