Supremo Tribunal Federal ordenó detener a Eduardo Bolsonaro

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La justicia brasileña confirmó una condena firme de cuatro años y dos meses de prisión contra el exdiputado, ordenó la anulación de sus documentos de viaje y notificó su captura internacional mientras reside en Estados Unidos.

El Supremo Tribunal Federal en Brasilia ordenó este jueves la detención inmediata del exlegislador Eduardo Bolsonaro para cumplir una pena de cuatro años y dos meses de reclusión por el delito de coacción contra el poder judicial brasileño, en una resolución emitida a pocos días del balotaje presidencial en Brasil.

El magistrado Alexandre de Moraes, integrante del máximo tribunal, formalizó el fallo de carácter firme e inapelable tras desestimar las últimas apelaciones presentadas por la defensa técnica del exdiputado. La medida dispuso además la anulación inmediata de los pasaportes emitidos a nombre del exfuncionario y su inscripción formal en el registro judicial de condenados con orden de captura vigente.

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Las gestiones diplomáticas irregulares promovidas por el acusado ante el Gobierno de Estados Unidos fundamentaron la sentencia penal, al comprobarse maniobras destinadas a presionar a los magistrados brasileños durante el juzgamiento de los actos golpistas. Aquel proceso de la Corte Suprema culminó con la condena a 27 años de cárcel impuesta a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

El exparlamentario, hermano del candidato presidencial Flávio Bolsonaro, permanece radicado en Estados Unidos, territorio donde fijó residencia bajo el argumento de enfrentar una persecución política e institucional. Con el rechazo de los recursos legales en el tribunal superior, la sede judicial clausuró la vía recursiva y dejó expedita la ejecución de la pena privativa de la libertad. (Agencia OPI Santa Cruz)