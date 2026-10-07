Fiscalía liberó a una mujer tras apuñalar a su expareja

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(OPI Chubut) – Una mujer fue detenida tras haber apuñalado a su expareja cuando se defendió de una agresión previa en un episodio de violencia que se registró el Trevelin.

El incidente ocurrió el domingo cuando la mujer había sido agredida por su expareja y al defenderse tomó un chuchillo y lo apuñaló.

La mujer contaba con antecedentes de haber denunciado al hombre por violencia de género y contaba con medidas de protección a su favor.

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Esos antecedentes fueron favorables para que recupere la libertad tras la intervención de la Fiscalía, quien constató que la víctima presentaba lesiones ocasionadas por el sujeto.

Tras analizar todas las circunstancias que envolvieron el episodio, el Ministerio Público Fiscal resolvió no abrir formalmente la investigación penal y planteó la posibilidad de que haya actuado en legítima defensa.

El hombre fue asistido por un familiar y trasladado hasta un centro asistencial porque presentaba cortes en los brazos, mientras la mujer se presentó de manera voluntaria en la comisaría de la Mujer de Trevelin para radicar la denuncia y contar cómo se sucedieron los acontecimientos.

La fiscal María Bottini y la funcionaria de Fiscalía Gabriela Balbuena dejaron constancia de la coincidencia entre el relato de la mujer, las lesiones constatadas y los antecedentes judiciales que permitieron establecer la hipótesis de que la víctima actuó en legítima defensa.

Esta postura fue convalidad por el juez interviniente quien estableció una restricción mutua durante 30 días, que prohíbe cualquier tipo de acercamiento o contacto, tanto presencial como telefónico y a través de redes sociales.

El magistrado dispuso que la Comisaría de la Mujer “acompañe a la mujer y a sus hijas para retirar sus pertenencias de la vivienda que compartían y garantizar un traslado seguro hasta la casa de su madre”. (Agencia OPI Chubut)