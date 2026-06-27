Manuel Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete de la Nación

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El funcionario abandonó el cargo ministerial tras acumular tres meses de acusaciones públicas por enriquecimiento ilícito. La dimisión frena su actividad institucional dentro del Poder Ejecutivo Nacional.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, presentó su renuncia al cargo este 27 de junio de 2026 a las 18:38 horas. El funcionario comunicó la decisión oficial mediante un escrito digital dirigido a la Presidencia de la Nación.

La salida del ministro ocurre a raíz de acusaciones por supuesto incremento patrimonial injustificado. El caso judicial interrumpe sus funciones administrativas en el Poder Ejecutivo Nacional.

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El origen de las denuncias patrimoniales

Las sospechas sobre los bienes de la familia comenzaron en marzo de 2026. El ex ministro viajó a la ciudad de Nueva York junto a su esposa, Betina Angeletti. Ese desplazamiento originó investigaciones sobre la presunta procedencia ilegal de sus activos.

El documento de renuncia enumera y rechaza las imputaciones financieras en curso. El texto del ex funcionario menciona acusaciones sobre posesión de propiedades costosas, granjas de criptomonedas y utilización de fondos estatales para gastos personales.

“Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas“, afirmó Manuel Adorni. El escrito descarta supuestas extorsiones a Javier Milei, presidente de la Nación, y repudia los ataques dirigidos hacia su entorno familiar.

El gobierno designó inicialmente al funcionario como vocero presidencial a finales del año 2023. El comunicador ejerció esa función pública para la administración estatal durante casi dos años.

Posteriormente, el jefe de Estado lo nombró titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros a fines de octubre de 2025. El decreto de nombramiento desplazó de la coordinación ministerial a Guillermo Francos. (Agencia OPI Santa Cruz)