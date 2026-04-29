A cara o cruz: Milei arriesga todo el capital político para encubrir la corrupción de Adorni

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(Por: Rubén Lasagno) – El respaldo explícito de Javier Milei, su hermana Karina y el resto del gabinete a Manuel Adorni que en este momento le están dando en el Congreso, representa una apuesta de altísimo riesgo político.

La decisión del oficialismo de abroquelarse en torno al Jefe de Gabinete, quien en su Informe 145 (el cual se está llevando a cabo en este momento) evitó sistemáticamente responder sobre su enriquecimiento, los viajes sin declarar y escudó el patrimonio de su esposa bajo anexos “confidenciales” y formalismos, tiene múltiples impactos profundos en la dinámica del gobierno.

El pilar fundamental de la legitimidad del gobierno de Milei ha sido su promesa de transparencia y su postura implacable contra los privilegios de la política tradicional. Al presentarse en bloque para respaldar a un funcionario que utiliza las mismas herramientas de opacidad (ampararse en el secreto judicial y la confidencialidad de las declaraciones juradas) que históricamente ellos mismos criticaron, el Ejecutivo dinamita su propia narrativa. El mensaje que se proyecta hacia la sociedad (todos nosotros) no es el de un gobierno rindiendo cuentas, sino el de una corporación política protegiendo a los suyos y Adorni se ha transformado en la cara más despreciable de la corrupción que atraviesa a este gobierno libertario.

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Milei ha decidido atar su propia suerte a la de su Jefe de Gabinete, por cuanto el cálculo del presidente parece ser que dejar caer a Adorni mostraría debilidad interna y externa, sin embargo, al absorber el costo político de esta defensa, cualquier avance judicial golpeará directamente a la figura presidencial.

Esto es críticamente peligroso si se observa el panorama completo de las investigaciones en curso. Las denuncias patrimoniales no operan en el vacío; se cruzan con investigaciones más complejas, como el escándalo del criptoactivo $LIBRA y si los informes y peritajes de comisiones legislativas logran probar el rastreo de fondos oscuros, o si salen a la luz detalles sobre la triangulación de llamadas que involucran al círculo íntimo de la presidencia, el Ejecutivo ya no tendrá margen para encapsular el escándalo en Adorni y mucho menos los otros casos pendientes como ANDIS, Libra y vaya a saber cuántos otros aparecerán en la agenda pública. La crisis será directamente estructural.

Adorni contestó más de 2.100 preguntas por escrito evadiendo el fondo de las acusaciones y derivando todo a la Justicia. En su alocución se ha ceñido estrictamente a la partitura que le dieron sus asesores. Esta falta de respuestas concretas sobre el origen de los fondos le entrega a la oposición un arsenal inagotable para las más de cuatro horas de interpelación que se esperan en el recinto. Lejos de cerrar el tema, el oficialismo alimenta el desgaste. La oposición utiliza esta vulnerabilidad para condicionar el apoyo a futuras leyes clave y para exponer la doble vara moral del gobierno, dificultando la consolidación de alianzas estratégicas en el Congreso que pesarán en futuras decisiones que necesiten acuerdos.

La estrategia de la Casa Rosada asume que los escándalos de corrupción y la falta de transparencia institucional pueden ser tolerados por la opinión pública si hay resultados económicos palpables. Es un intento de ganar tiempo y precisamente si la macroeconomía se reactiva, Milei confía en que el descontento social por estos manejos patrimoniales se diluya.

De lo contrario, con una economía estancada, sostener a un Jefe de Gabinete Manuel Adorni bajo sospecha de enriquecimiento ilícito se volverá un lastre insostenible que acelerará el deterioro de la imagen presidencial.

Aún así el Gabinete esta mañana está alineado con Manuel Adorni y hasta hubo expresiones del propio Milei en el recinto donde desde las 8 de la mañana, está llevándose a cabo esta suerte de “rendición de cuentas” políticas, que se encuentra lleva de evasivas, generalidades, excusas y cuestiones que no abonan a la transparencia, sino a cumplir una formalidad sin otro objetivo que hacer “zafar” al jefe de Gabinete.

Sostengo lo que dije en una columna anterior: la única razón por la que un presidente se juegue su ficha de oro por un funcionario como Manuel Adorni, es porque éste tenga secretos mayores del propio Milei y su hermana (caso $LIBRA) o el trío sea parte de este entramado de corrupción que ya es un escándalo en su mismo y si le sueltan la mano al corrupto jefe de Gabinete (y amigo) le traería al gobierno una debacle total y definitiva. (Agencia OPI Santa Cruz)