Una mujer y su hijo fueron condenados por reducción a la servidumbre en Paso de Indios

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(OPI Chubut) – Un jurado popular en Trelew determinó que Marta Beatriz Caucamán y su hijo Juan Ovejero fueron hallados culpables de reducir a la servidumbre a una persona en Paso de Indios.

La fiscal general Mariana Millapi en su alegato final describió la situación que atravesó Adolfo Yancamil, que en ese momento tenía 74 años, en base a los testimonios de pobladores y la propia víctima.

La denuncia se basa en los hechos ocurridos desde el 26 de diciembre de 2022 hasta agosto de 2023 en la localidad de Paso de Indios, donde Caucamán convenció a la víctima para viajar a Esquel y tratarse con un médico por problemas de salud.

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Allí la víctima solicitó un préstamo bancario por ciento cincuenta mil pesos, el que le fue sustraído por la mujer y lo destinó a propósitos personales y a la compra de tres pasajes con el fin de retornar en compañía también de Juan Ovejero, hijo de Caucamán.

Caucamán persuadió a Yancamil de vender su casa a otra persona, lo que se concretó en presencia y control de la mujer.

Los imputados convencieron y trasladaron a la víctima a una vivienda “con intenciones de menoscabar la integridad física, psíquica y económica, continuaron con su faena delictiva y los cuidados y contención prometidos se convirtieron en un total sometimiento manteniéndolo cautivo mediante encierros, golpes, amenazas, y le ordenaron la realización de trabajos físicos forzosos, a la vez que lo vigilaban cuando se desplazaba por el pueblo a hacer los mandados y le obligaban a quedarse arrodillado en pedregullo por horas como castigo si desobedecía, negándole también la comida”.

También se constató que “en fecha de cobro lo llevaban a buscar su jubilación y le sustraían el dinero en la plaza, bajo amenazas de golpes”.

Además, se quedaron con un vehículo de la víctima que la vendieron a otra persona sin su consentimiento.

El 30 de agosto de 2023, fue rescatado y asistido en un hospital local donde se certificó un diagnóstico de deshidratación, malestar y contusiones múltiples con una talla muy inferior a lo normal y un pesaje de 40 kilos por lo que se ordenó la inmediata internación donde se le brindaron alimentos y personal se ocupó de su aseo personal, situación que consta en la historia clínica.

Los acusados están condenados por el delito de reducción a la servidumbre en concurso ideal con lesiones leves en perjuicio de Adolfo Yancamil en carácter de autora respecto de Marta Beatriz Caucamán y Juan José Ovejero en carácter de partícipe primario y el próximo 28 de abril se conocerá la pena que oscilará entre los 7 a los 9 años de prisión. (Agencia OPI Chubut)