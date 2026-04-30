La CGT marchó en Plaza de Mayo contra el modelo económico de Milei

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La central obrera movilizó a sus columnas por el Día del Trabajador. El documento oficial del sindicalismo advirtió sobre el impacto inflacionario en los salarios y el cierre de 24.180 establecimientos.

La Confederación General del Trabajo (CGT) congregó este jueves a miles de manifestantes en la Plaza de Mayo para rechazar las medidas económicas de Javier Milei. La cúpula sindical apuntó contra el modelo de ajuste actual y cuestionó los recientes índices publicados por el INDEC.

El acto central transcurrió frente a la Casa Rosada. El Padre Lorenzo “Toto” de Vedia, párroco de la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé ubicada en la Villa 21-24 de Barracas, tomó el micrófono primero. El referente del Equipo de Sacerdotes para las villas fustigó al oficialismo y reivindicó la figura de Jorge Bergoglio.

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Octavio Argüello, líder del gremio de Camioneros y dirigente alineado con Hugo Moyano, continuó con la ronda de discursos. “Le decimos a este gobierno que no se soporta más que siga ajustando al pueblo, quitando derechos. Basta a este gobierno corrupto y explotador“, disparó el sindicalista.

Cristian Jerónimo, titular del Sindicato del Vidrio, justificó el accionar de la central frente a las recriminaciones de otros sectores. El dirigente recordó que la organización activó el primer paro general a los 15 días de iniciada la gestión actual. “No venimos a confrontar por confrontar, venimos a marcar un límite”, remarcó.

Jorge Sola, secretario general del gremio del Seguro, culminó las alocuciones sobre el escenario. El vocero interpeló al Ejecutivo por las estadísticas oficiales de pobreza. “¿Dónde están los pibes que dicen que ya no están en la pobreza?“, interrogó al micrófono, para luego catalogar al gobierno como un espacio de derecha.

Distintas vertientes políticas y sociales nutrieron las filas de la protesta. La diputada nacional Paula Penacca marchó por La Cámpora, mientras Raquel Olmos acercó al sector de Juan Manuel Olmos. Alejandro Crespo, titular del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA), garantizó la presencia de la izquierda combativa.

La dirigencia gremial leyó un documento final donde acusó a la administración nacional de dividir al pueblo y amenazar la paz social. Los líderes sindicales calificaron la convocatoria como histórica y anticiparon que el actual clima de ebullición social facilita la organización del quinto paro general en la era libertaria.

Los reclamos formales apuntaron contra la inflación y la fijación de topes salariales en las paritarias. Los registros oficiales de la Secretaría de Trabajo contabilizan el cierre definitivo de 24.180 establecimientos empresariales entre diciembre de 2023 y marzo de 2026. (Agencia OPI Santa Cruz)