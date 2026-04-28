Y pensar que estos dos van a ser opción electoral en Santa Cruz para el 2027

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(Por: Rubén Lasagno) – Esta semana que pasó en una radio de La Opinión Austral en Caleta Olivia se cruzaron al aire el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso (FPV) en plena campaña camino al 2027 y del otro lado Jairo Guzmán (LLA) también subido al carro electoral, luego de encontrarse con el premio de la diputación nacional, no por sus propias facultades y méritos, sino por arrastre de Milei, obviamente.

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Lo realmente repudiable y triste, es lo bajo que ha caído la política provincial tras tantos años de kirchnerismo flagrante (Alicia y Cia) y encubierto (Claudio Vidal), al punto que han desmerecido la política y llevado tan bajo esta actividad invalorable y necesaria del ser humano para vivir en comunidad. Claro, nada indica que lo anterior haya sido mejor, pero se entiende que como sociedad deberíamos haber avanzado en algo después de más de 40 años de democracia.

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La entrevista inicial el conductor se la estaba haciendo a Pablo Grasso, quien con su limitada verba trataba de pintar al aire su paradisíaco collage de esperanzador futuro para Santa Cruz, obviamente si lo votan a él en el 2027, no sin antes enumerar una serie interminable de falencias que tiene el gobierno provincial en materia social, de infraestructura, salud, empleo, salarios y fundamentalmente, el detalle de aquellas carencias fundamentales que tiene Caleta Olivia, donde Grasos pretende (y debe) hacer pie, si quiere tener algún tipo de oportunidad electoral en el interior.

Todo iba como “de manual” hasta que una pregunta como “al pasar” encendió la crítica personal del intendente al representante de La Libertad Avanza en Santa Cruz, Jairo Guzmán.

El Diputado Nacional por La Libertad Avanza Jairo Henoch Guzmán

Cuando Grasso mencionó que lo conocía porque “había militado para él”, por dentro del kirchnerismo y lo tildó de oportunista y otras calificaciones menos simpáticas, el conductor le preguntó si quería cruzarse con Guzmán quien había escuchado al aire las palabras del intendente y pedía derecho a réplica.

Ya en el aire, ambos dieron la peor imagen radial que la audiencia pudiera imaginar, precisamente porque la radio tiene mucho de imaginación, de estos dos presumibles “candidatos” a las próximas elecciones.

Jairo Guzmán en “versión de guapo”, tratando de imitar a su alter ego, pero quedando lejos de lograrlo, le negó ante el micrófono que siquiera lo conociera. Grasso trató de sostener nervioso sus dichos y entraron en un ida y vuelta donde ambos se sobreponían y lejos estaba de ser un diálogo, era un ruido inentendible con improperios e insultos y recriminaciones de todo tipo.

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Grasso no podía sostener lo que había dicho y Guzmán solo atacaba como mejor defensa haciendo eje en que el intendente mentía y de la otra parte insinuaban que sus raíces eran kirchneristas, aunque ahora “se hiciera el libertario”.

El bajísimo nivel discursivo de ambos, pone a la sociedad de Santa Cruz en la obligación de analizar seriamente su voto en las urnas del 2027, si acaso alguno de estos llega a formar parte de la oferta electoral para la gobernación.

No solo la mediocridad y la falta de una cultura general es lo que los distingue a Grasso y Guzmán, sino que demuestran la falta de preparación mínima para razonar en función de una sociedad que necesita y quiere líderes, no pelagatos incultos, prepotentes, inestables, mentirosos, patoteros y/o cobardes.

Estos impresentables se insultaban al aire, se tiraron con la corrupción de un lado y del otro y lo único que le faltó al libertario fue citarlo en una esquina a pelear a trompadas.

Analfabetos sociales

Esto es la consolidación de lo que en comunicación social se ha dado en llamar “política de la posverdad”, que reemplaza la formación de cuadros políticos por la viralidad y la ideología por el marketing de nicho, es decir, si bien Grasso hace años viene desarrollando política, lejos está de ser un político y Guzmán es un outsider que se encontró en la política asimilando de Milei el mensaje absolutamente contradictorio de decir que desprecia a los políticos y se inicia dentro de la política, desconociendo absolutamente el contexto y lo que necesita la gente a la cual dice representar; lo que se dice un analfabeto social.

El concepto de “analfabeto social” trasciende la falta de instrucción académica básica. Define a una persona que, independientemente de sus títulos universitarios, su riqueza o su capacidad técnica, carece por completo de la habilidad para leer, comprender y empatizar con la realidad humana y comunitaria que lo rodea. Mientras el analfabeto tradicional no sabe leer un texto, el analfabeto social no sabe leer el contexto. Y esto es lo que le pasa a Jairo Guzmán y a Pablo Grasso (entre otros) dentro de cuya lista podemos incluir al oportunista político José Carambia, otro analfabeto social que pugna por llegar a la gobernación y es igual a los que tratamos en esta nota.

Jairo Guzmán, copiando a Milei se hace el antipolítico, usufructuando la política, su salario y sus privilegios. Y es una estrategia de hacer política capitalizando el odio hacia los políticos. Este candidato, copiando a Milei, se presenta no como un líder que viene a gestionar el Estado, sino como un verdugo moral que viene a ejecutar a quienes lo gestionaron antes, pero no se mira asimismo y cuando es confrontado con la verdad de sus miserias y sus corruptelas, se enoja y en vez de discutir propuestas, que obviamente, no las tiene, sube la apuesta discursiva, maltrata, insulta y trata de ponerse “por encima de su interlocutor” (en este caso Grasso, pero ya lo hizo en otras localidades donde dio entrevistas) y termina finalmente degradando la política entre la audiencia que espera algo distinto y encuentra más de lo mismo, o peor.

Al convertir la política en un espectáculo de desprecio como hace en cada oportunidad que tiene Jairo Guzmán (imitando a su alter ego Javier Milei) lo que intenta hacer es movilizar y convencer a una base social que está legítimamente harta de los fracasos de los políticos, que él es distinto y oculta detrás de los gritos la ausencia de cuadros técnicos reales; está solo (al igual que Grasso) y pone de manifiesto las debilidades de su propia representatividad.

No olvidemos que Guzmán está presidido de antecedentes pocos favorables al conocerse su entrada en la política; esto que hace desde lo discursivo es un bumerang. Cuando se blande la moral como estandarte y en la práctica no se puede sostener, las consecuencias políticas son demoledoras, como es el caso de Manuel Adorni, un integrante de LLA precisamente. (Agencia OPI Santa Cruz)